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Лукашенко рассказал, как получаются самые красивые дети

14.02.2020 20:22 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что самые красивые дети получаются, когда белорусские женщины выходят замуж за иностранцев из Египта, Ливии, Сирии, Ирака и Ирана.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

14 февраля после пуска оборудования линии по производству сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК Александр Лукашенко пообщался с работниками завода. В центральном пункте управления он подошел к египтянину Феди Халилю, который уже около 7 лет живет в Беларуси, обзавелся здесь семьей.

— Самые красивые дети — это если египтяне, ливийцы, сирийцы, иракцы, иранцы женятся на наших девчонках. Самые красивые дети, — сказал президент, обращаясь к Феди. Он сообщил ему, что через три дня будет на родине мужчины и там вспомнит о нем вместе с президентом Египта.

Видео: телеграм-канал «Пул Первого»

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— Мы тебя там вспомним. И даже президенту аль-Сиси (президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси. — Прим. ред.) об этом скажу. Обязательно про тебя расскажу. И даже вот смотри, они (пресс-служба президента. — Прим. ред.) сфотографировали нас, я ему фотографию подарю, как у нас египтяне приживаются, — сказал белорусский президент, похлопав Халиля по плечу.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что самые красивые дети получаются, когда белорусские женщины выходят замуж за иностранцев из Египта, Ливии,...
 
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