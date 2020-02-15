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Останки динозавра, коронавирус или красивые закаты? Угадай событие по фото

15.02.2020 08:04 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первые полтора месяца 2020 года оказались очень насыщенными. Фотослужба TUT.BY ежедневно фиксирует самые интересные события, о которых вы ежедневно читаете на страницах портала. Запутаться в информационном поле очень просто, ведь рассказываем мы не только о коронавирусе и «сахарном деле». Предлагаем вам проверить свою внимательность и угадать, что за событие запечатлели фотографы портала.

 
 
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Запутаться в информационном поле очень просто, ведь рассказываем мы не только о коронавирусе и «сахарном деле». Предлагаем вам проверить свою внимательность и...
 
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