Останки динозавра, коронавирус или красивые закаты? Угадай событие по фото

Источник материала: Tut.by

Первые полтора месяца 2020 года оказались очень насыщенными. Фотослужба TUT.BY ежедневно фиксирует самые интересные события, о которых вы ежедневно читаете на страницах портала. Запутаться в информационном поле очень просто, ведь рассказываем мы не только о коронавирусе и «сахарном деле». Предлагаем вам проверить свою внимательность и угадать, что за событие запечатлели фотографы портала.