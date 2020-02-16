Цветут примулы, подснежники и ольха. Такой февраль в Гродно

Источник материала: Tut.by

Аномально теплая зима, которая выдалась в этом году, кажется, уже малого кого удивляет. Однако все-таки необычно видеть в середине февраля в Гродно цветущие примулы, белые головки подснежников и сережки ольхи.





Ольха, например, обычно начинает цвести в конце марта или начале апреля. Есть даже такая примета, что когда цветет это дерево, то пришла настоящая весна. Что ж, посмотрим, сбудутся ли народные поверья.

















Кстати, такие сюрпризы преподносит природа и в других регионах Беларуси. Например, на Воскресенской площади в Витебске, на клумбе возле памятника князю Ольгерду, расцвели крокусы . Так рано — в начале февраля — эти цветы в городе на севере Беларуси еще никогда не распускались.