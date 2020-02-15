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В Гродно появился зеленый рояль, который играет сам. В репертуаре пока только Стас Михайлов
15.02.2020 19:23 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в парке Жилибера появился необычный рояль, который играет сам, если около него будут стоять люди. Правда, в субботу, 15 февраля, музыкальная скульптура была безмолвна, а вот в День всех влюбленных рояль играл песню Стаса Михайлова «Все для тебя».
Около зеленого рояля то и дело останавливаются прохожие.
— А почему он молчит? — интересуется женщина и на всякий случай подходит ближе к новому арт-объекту. — Вчера ж играл Стаса Михайлова.
— Лучше бы Моцарта, — говорят двое парней и внимательно осматривают новую скульптуру.
— Недолго поиграл, — замечает еще один прохожий. — Или, может быть, он только по праздникам будет песни выдавать?
Мужчина трогает клавиши, нажать на них нельзя, внутри рояля — пусто. Но летом там должны поставить вазоны с цветами.
— Бутафория, — заключают молодые люди и уходят.
Музыкальный инструмент установил мусоросортировочный завод. Такой вот подарок городу.
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В Гродно в парке Жилибера появился необычный рояль, который играет сам, если около него будут стоять люди. Правда, в субботу, 15 февраля музыкальную скульптура была...
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