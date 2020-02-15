В Гродно появился зеленый рояль, который играет сам. В репертуаре пока только Стас Михайлов

Источник материала: Tut.by

В Гродно в парке Жилибера появился необычный рояль, который играет сам, если около него будут стоять люди. Правда, в субботу, 15 февраля, музыкальная скульптура была безмолвна, а вот в День всех влюбленных рояль играл песню Стаса Михайлова «Все для тебя».





Около зеленого рояля то и дело останавливаются прохожие.

— А почему он молчит? — интересуется женщина и на всякий случай подходит ближе к новому арт-объекту. — Вчера ж играл Стаса Михайлова.

— Лучше бы Моцарта, — говорят двое парней и внимательно осматривают новую скульптуру.





— Недолго поиграл, — замечает еще один прохожий. — Или, может быть, он только по праздникам будет песни выдавать?

Мужчина трогает клавиши, нажать на них нельзя, внутри рояля — пусто. Но летом там должны поставить вазоны с цветами.









— Бутафория, — заключают молодые люди и уходят.

Музыкальный инструмент установил мусоросортировочный завод. Такой вот подарок городу.