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В Гродно появился зеленый рояль, который играет сам. В репертуаре пока только Стас Михайлов

15.02.2020 19:23 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в парке Жилибера появился необычный рояль, который играет сам, если около него будут стоять люди. Правда, в субботу, 15 февраля, музыкальная скульптура была безмолвна, а вот в День всех влюбленных рояль играл песню Стаса Михайлова «Все для тебя».


Около зеленого рояля то и дело останавливаются прохожие.

 — А почему он молчит? — интересуется женщина и на всякий случай подходит ближе к новому арт-объекту. — Вчера ж играл Стаса Михайлова.

 — Лучше бы Моцарта, — говорят двое парней и внимательно осматривают новую скульптуру.


 — Недолго поиграл, — замечает еще один прохожий. —  Или, может быть, он только по праздникам будет песни выдавать?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ruslan Kulevich (@raslkulevich) 14 Фев 2020 в 12:37 PST

Мужчина трогает клавиши, нажать на них нельзя, внутри рояля — пусто. Но летом там должны поставить вазоны с цветами.



— Бутафория, — заключают молодые люди и уходят.

Музыкальный инструмент установил мусоросортировочный завод. Такой вот подарок городу.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в парке Жилибера появился необычный рояль, который играет сам, если около него будут стоять люди. Правда, в субботу, 15 февраля музыкальную скульптура была...
 
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