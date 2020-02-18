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Шторм прибил к берегу корабль-призрак. Он полтора года дрейфовал в океане и остался цел

18.02.2020 12:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шторм «Деннис», который обрушился на Великобританию, прибил к берегам Ирландии грузовой корабль. Как уверены специалисты, речь идет о корабле «Альта», который потерпел крушение в 2018 году, пишет bbc.com.

В сентябре 2018 года это судно отправилось из Греции на Гаити. Неожиданно на борту возникли проблемы с электроэнергией. «Альта» 20 дней дрейфовала к юго-востоку от Бермудских островов. Но скоро на ней закончилось продовольствие.

Приближался ураган, поэтому береговая охрана решила спасти 10 членов экипажа поврежденного корабля и отвезти их в Пуэрто-Рико.

Корабль, оставшийся без экипажа, остался дрейфовать в Атлантическом океане. В сентябре 2019 года патрульный корабль заметил его в середине Атлантики.

В истории Альты все еще есть загадки, которые еще предстоит решить: кто является ее владельцем? И что за груз был на борту, когда корабль оставили? Ответы могут быть получены только после того, как будет принято решение о том, что делать с Альтой. Возможно, его будут восстанавливать.

 
 
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Шторм «Деннис», который обрушился на Великобританию, прибил к берегам Ирландии грузовой корабль. Начальник местной спасательной службы Джон Таттан уверен, что...
 
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