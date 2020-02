Шторм прибил к берегу корабль-призрак. Он полтора года дрейфовал в океане и остался цел

Источник материала: Tut.by

Шторм «Деннис», который обрушился на Великобританию, прибил к берегам Ирландии грузовой корабль. Как уверены специалисты, речь идет о корабле «Альта», который потерпел крушение в 2018 году, пишет bbc.com.