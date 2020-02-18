Шторм прибил к берегу корабль-призрак. Он полтора года дрейфовал в океане и остался цел

Источник материала: Tut.by

Шторм «Деннис», который обрушился на Великобританию, прибил к берегам Ирландии грузовой корабль. Как уверены специалисты, речь идет о корабле «Альта», который потерпел крушение в 2018 году, пишет bbc.com.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY — Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) February 16, 2020

В сентябре 2018 года это судно отправилось из Греции на Гаити. Неожиданно на борту возникли проблемы с электроэнергией. «Альта» 20 дней дрейфовала к юго-востоку от Бермудских островов. Но скоро на ней закончилось продовольствие.

Приближался ураган, поэтому береговая охрана решила спасти 10 членов экипажа поврежденного корабля и отвезти их в Пуэрто-Рико.

Корабль, оставшийся без экипажа, остался дрейфовать в Атлантическом океане. В сентябре 2019 года патрульный корабль заметил его в середине Атлантики.

В истории Альты все еще есть загадки, которые еще предстоит решить: кто является ее владельцем? И что за груз был на борту, когда корабль оставили? Ответы могут быть получены только после того, как будет принято решение о том, что делать с Альтой. Возможно, его будут восстанавливать.