В Минском зоопарке появился новый питомец - кот, который отлично плавает

Источник материала: Tut.by

В Минском зоопарке новый питомец — камышовый кот Брут. Его привезли из Новосибирского зоопарка. Животному почти 11 месяцев, сообщается на сайте зоопарка.



Фото: minskzoo.by

В природе эти кошки живут 13−15 лет. Камышовый кот — один из ярких представителей семейства кошачьих. Он в пару раз больше обычной кошки и с кисточками на ушах, благодаря этому животное получило свое второе название «болотная рысь». Вес камышового кота может достигать 12 килограммов. Животное старается избегать открытых просматриваемых пространств и выбирает местность с высокой травой или кустарником.

Он прекрасный охотник. Питается камышовый кот мелкими грызуны и птицами, но может употреблять в пищу рыбу, ящериц, черепах и даже змей. В отличие от других кошек, камышовый кот отлично плавает. При этом мяукает он и шипит, как обычная кошка. Животное очень подвижное и игривое на протяжении всей жизни.

Зоопарк приглашает всех посмотреть на красавца-кота. Увидеть камышового кота можно в открытом вольере рядом с красными волками и каракалом, недалеко от центральной аллеи.