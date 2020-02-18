В британской королевской семье - два развода за неделю. Все сочувствуют Елизавете II

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Племянник королевы Великобритании Елизаветы II Дэвид Армстронг-Джонс 17 февраля объявил о разводе со своей женой Сереной после 26 лет брака. Официальный представитель супругов заявил , что они расстаются по обоюдному согласию и просят прессу уважать их личную жизнь.



Армстронг-Джонс со своей тетей — королевой Великобритании. Фото: Reuters

58-летний Армстронг-Джонс, который носит титул графа Сноудона, — сын принцессы Маргарет, младшей сестры Елизаветы II, и фотографа Энтони Армстронга-Джонса. Его родители развелись после 18 лет брака. Он занимается изготовлением мебели и дизайном интерьеров, в очереди на престол он 21-й по счету.

Армстронг-Джонс женился на англо-ирландской аристократке Серене Стэнхоуп в 1993 году. У пары есть 20-летний сын Чарльз и 17-летняя дочь Маргарита. Почему супруги решили развестись, официально не сообщается. Daily Mail со ссылкой на друзей пары пишет , что они отдалились друг от друга и в последнее время жили раздельно.

Неделю назад о разводе объявил старший внук королевы

Объявление графа и графини Сноудон стало второй за неделю новостью о разводе в королевской семье. 11 февраля старший внук Елизаветы II Питер Филлипс сообщил о расставании с женой Отэм после 12 лет брака. Пара решила расстаться для сохранения дружеских отношений в интересах своих дочерей — 9-летней Саванны и 7-летней Айлы.

42-летний Филлипс — сын принцессы Анны, единственной дочери Елизаветы II, и ее первого мужа, спортсмена-конника Марка Филлипса. Он стал первым за 500 лет ребенком из британской королевской семьи, который был рожден в законном браке и не получил королевский титул. Филлипс работает в сфере спортивного менеджмента и женат на канадке Отэм Келли с 2008 года.

Источник The Sun в окружении Филлипса заявил , что инициатором расставания была его жена, но не уточнил причины ее поступка. «Питер опустошен, он не ожидал этого», — добавил собеседник The Sun. Но источник Vanity Fair отверг эту версию и сообщил, что супруги несколько месяцев обсуждали грядущий развод и объявили о нем королевской семье еще в 2019 году; родственники якобы отреагировали с грустью, но с пониманием.

Несмотря на то, что Отэм Келли из Канады, после развода она не собирается возвращаться на родину, рассказал источник Daily Mail. Она и Питер Филлипс будут вместе растить дочерей в английском графстве Глостершир, где они жили после свадьбы.

Это первые разводы в королевской семье за 24 года

Для ближайших родственников Елизаветы II эти два развода стали первыми с 1996 года. В тот год громкие бракоразводные процессы завершили сразу двое сыновей британской королевы: в мае принц Эндрю официально развелся с герцогиней Йоркской Сарой Фергюссон, в августе — принц Чарльз с принцессой Дианой. Оба расставания сопровождались скандалами в прессе.

Распад браков внука и племянника, как сообщает британская пресса, расстроил Елизавету II. Несмотря на то, что разводы в королевской семье давно перестали быть редкостью (трое из четырех детей Елизаветы II разводились), королева все равно выступает за сохранение брака, рассказала Ингрид Сьюард — главный редактор издания Majesty, посвященного жизни королевской семьи.

По словам Сьюард, королева считает, что развестись «слишком просто», и призывает родственников пробовать восстановить отношения. «Она обычно говорила так: „Подождите два года и посмотрите, что из этого получится“», — сказала Сьюард в интервью журналу Ok!, выдержки из которого приводит Daily Mail.

Эксперт добавила, что Елизавета II возлагает надежды на крепость брака своего внука и второго человека в очереди на престол принца Уильяма, который уже девять лет женат на Кейт Миддлтон и воспитывает с ней троих детей.

Британские СМИ сочувствуют Елизавете II: последний год был для нее тяжелым

Британские издания единодушны в том, что последний год был тяжелым для Елизаветы II. Все началось со скандала вокруг ее сына принца Эндрю. Его раскритиковали за контакты с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном, который в августе 2019 года покончил с собой в тюрьме после обвинений в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В ноябре принц Эндрю попытался оправдаться в интервью BBC, но попытка вышла такой неудачной, что уже через четыре дня его лишили королевских полномочий.

Новый, еще более крупный скандал, разгорелся в январе 2020 года, когда внук Елизаветы II принц Гарри и его жена Меган Маркл решили снять с себя королевские полномочия и переехать в Канаду. Они потеряли право официально представлять королевскую семью и получать государственное финансирование. Несмотря на то, что Елизавета II поддержала желание Гарри и Меган «начать новую жизнь», их переезд все равно сопровождался большим шумом в прессе и соцсетях. Он даже породил два новых слова: «Мегзит» и «меганмарклить» .