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«О-ля-ля!»: как обвиненный в домогательствах профессор Кембриджа опубликовал эротический роман о студентках

19.02.2020 10:13 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Профессор Кембриджского университета, которого обвиняли в сексуальных домогательствах, опубликовал эротический роман о своих студентках в тот же год, когда против него была подана жалоба.


Софи Ньюбери — одна из бывших студенток профессора Хатчинсона. Фото: Sophie Newbery

Профессор словесности Питер Хатчинсон перестал преподавать в университетском колледже Тринити-Холл в 2015 году после внутреннего расследования его поведения в отношении ряда студенток. Однако сейчас стало известно, что в то же самое время он издал на свои средства книгу фривольного содержания.

По словам самого автора, его книжка предлагает «передовой» взгляд на женщин.

Профессор Хатчинсон преподавал на кафедре современных и средневековых языков. В 2015 году он согласился перестать читать лекции и посещать публичные мероприятия после того, как 10 студенток пожаловались, что он говорил им неподобающие вещи.

Однако в 2019 году Би-би-си выяснила, что он сохранил за собой некоторые университетские привилегии. После того как об этом стало известно и более 1300 студентов и выпускников Кембриджа подписали открытое письмо протеста, Хатчинсон уволился с кафедры в ноябре 2019 года.

И вот теперь расследование, проведенное журналистским порталом Tortoise, обнаружило, что профессор Хатчинсон в момент проведения внутреннего расследования в 2015 году опубликовал под псевдонимом эротический роман.

Способный профессор

Профессор Хатчинсон подтвердил, что именно он является автором романа «Первый раз, или О-ля-ля!», который он издал под псевдонимом Барри Эйбл (от английского able — способный, компетентный, умелый).

В романе рассказывается о наивном первокурснике по имени Питер, который учится в выдуманном колледже Сент-Бэдли (от badlу — скверный, нехороший) Оксфордского университета и которого обвиняют в неподобающем поведении после целого ряда его эротических эскапад.

Большинство студенток, фигурирующих в качестве персонажей книги, являются членами университетского секс-клуба под названием «Девственницы» и, чтобы сохранять свое членство, должны каждую неделю спать с новым мужчиной или преподавателем.

Книга начинается с того, что двое преподавателей наблюдают в бинокль за студентками, одна из которых сразу получает ярлык «бесстыжей девки», а другая «грудастой». В романе описываются различные эротико-эстетические практики, вроде бондажа или вуайеризма.

На обложке книги красуется женская нога в чулке, которая, как признался профессор Хатчинсон, принадлежит одной из реальных бывших студенток Тринити-Холла, однако снимок был сделан не им самим.

Как сказал профессор, он не видел никаких проблем в том, чтобы использовать не поддающееся идентификации фото студентки.

23-летняя Софи Ньюбери, в 2018 году окончившая эту же самую кафедру в Трините-Холле по специализации немецкий и русский языки, сказала, что содержание этого романа вызывает у нее отвращение и чувство неловкости.

В 2015 году она была одной из тех 10 студенток, кто пожаловался на поведение профессора после того, как он спросил их на семинаре, получали ли они когда-либо засосы, а в ходе обсуждения литературного образа доминатрикс спросил у студентки: «Вас это не возбуждает?»

Профессор Хатчинсон со своей стороны пояснил, что в книге дан «прогрессивный взгляд на женщин, которые полностью раскрепощены».

Обвинения в сексуальных домогательствах

В 2006 году Питер Хатчинсон был оправдан по выдвинутым против него бывшей студенткой обвинениям в посягательстве сексуального характера. В романе частично описан этот судебный процесс — и то, что предшествовало обвинению.

38-летняя Элли Пьемонт, которая и выдвинула эти обвинения, рассказала Би-би-си, что узнала себя на страницах романа.

«То, что он написал и опубликовал этот жалкий женоненавистнический бред, выставляет его полным ничтожеством», — сказала она. — Но самое главное тут заключается в том, что автор этого чтива в течение нескольких десятков лет занимал серьезное положение и имел власть над студентами Тринити-Холл".

Профессор Хатчинсон заявил, что деканат колледжа вряд ли знал об этой книге и не имел никакого отношения к ее публикации.

Он также отметил, что он настолько серьезно переработал образы, что они не имеют ничего общего с реальностью.

«Необходимо подчеркнуть, что автор редко когда мыслит так же, как и его главный герой», — сказал профессор.

 
 
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Профессор Кембриджского университета, которого обвиняли в сексуальных домогательствах, опубликовал эротический роман о своих студентках в тот же год, когда...
 
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