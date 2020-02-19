Геннадию Овсянникову - 85. Редкие архивные фото легендарного актера

Источник материала: Tut.by

85 лет назад, 19 февраля 1935 года, родился Геннадий Овсянников, народный артист Беларуси и СССР. К юбилею мастера TUT.BY собрал редкие кадры из архива Купаловского театра, в котором Овсянников служит с 1957 года.



Геннадий Овсянников. Фото: архив Купаловского театра

Геннадий Овсянников родился в Могилеве. Сперва он связал свою судьбу не с театром, а… с машиностроением.



Геннадий Овсянников. Фото: архив Купаловского театра

— Я выбрал [театр] случайно, — рассказывал Овсянников TUT.BY. — Окончив семь классов, поступил в Могилевский машиностроительный техникум, а спустя год забрал документы и подался в Ригу — в мореходное училище. Но и там задержался лишь на полгода. Вернулся в Белыничи, где решил доучиться в десятилетке. В школе была учительница немецкого языка Марья Николаевна Геда, которая руководила драмкружком. Она меня каким-то образом подтолкнула, подсказала. А так как к тому времени я уже стал знаменитым артистом городского поселка Белыничи, мы с другом Шурой Тылиным и конферансье были, и во всех праздниках участвовали, решил попробовать — податься в Минск — почему нет? Раз так все говорят, что талантливы, может, и получится.



Геннадий Овсянников в спектакле «Ажаніцца — не журыцца». Фото: архив Купаловского театра

В 1953 году Овсянников отправил документы в Театрально-художественный институт.





— Получил вызов. Консультацию проводил Дмитрий Алексеевич Орлов. Были экзамены, я читал стихи, а потом получил приглашение явиться на занятия. Посчастливилось попасть на курс легендарного педагога, народного артиста БССР, профессора Константина Санникова.



Геннадий Овсянников в спектакле «Плач перапёлкі». Фото: архив Купаловского театра

В 1957-м актер окончил институт и был принят в Купаловский театр. Вместе с ним в лучшую труппу страны были зачислены Виктор Тарасов, Галина Толкачева и Мария Захаревич (в будущем все народные артисты Беларуси).



Геннадий Овсянников в спектакле «Паўлінка». Фото: архив Купаловского театра

Впрочем, на сцену Купаловского Овсянников вышел еще студентом — в массовке легендарного спектакля «Павлинка». Позже его учитель Константин Санников ввел его в свой спектакль «Константин Заслонов».



Геннадий Овсянников. Фото: архив Купаловского театра

— Так пошли роли уже другого творческого уровня, — рассказывал актер.

Многие из них уже тогда были возрастными.



Геннадий Овсянников в фильме «Пра дракона на балконе». Фото: архив Купаловского театра

— Я практически сразу ощутил свой будущий типаж. Мне 22 года было, а уже доверяли дедов играть, — рассказывал Овсянников в интервью.



Геннадий Овсянников в спектакле «Тутэйшыя». Фото: архив Купаловского театра

В Купаловском Овсянников исполнил десятки разнообразных ролей. Сам он выделял те из них, в которых люди переживают за героев спектакля.



Геннадий Овсянников в спектакле «Вяселле». Фото: архив Купаловского театра

— Театр — живое искусство. Ежели я заставлю вас если не всплакнуть, то чуть затуманить глаз, значит, что-то произошло, цель достигнута, — рассказывал актер в интервью журналисту Сергею Щурко. — Но так, чтобы на протяжении всей пьесы люди переживали вместе с ее героями, плакали и смеялись, сами ощущая себя на сцене, — это бывает очень редко. Для меня такие спектакли — это «Трибунал» и «Страсти по Авдею». Там в финале расстреливают всю семью, как можно сдержать слезы? После дударевского «Вечера» ко мне подошла одна женщина: «Спасибо вам, я сразу побежала родителям звонить». И я ее понимаю, там финальный монолог очень сильно цепляет.



Геннадий Овсянников в спектакле «Лістапад. Андэрсен». Фото: архив Купаловского театра

В 1991 году Овсянников стал одним из последних народных артистов СССР. Михаил Горбачев подписал соответствующий указ 20 декабря, когда Союзу формально оставалось существовать несколько дней. Больших материальных выгод от этого Геннадий Степанович не получил. По его словам, он получает лишь три базовые к пенсии и пользуется услугами лечкомиссии.



Геннадий Овсянников в роли шляхчица Завальни в спектакле «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Фото: архив Купаловского театра

Согласитесь, весьма скромная награда для — без преувеличения — легендарного актера, который, несмотря на солидный возраст, достаточно активно занят в репертуаре. Овсянникова можно увидеть в спектаклях «Вечар», «Людзі на балоце», «Пан Тадэвуш» і «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях». А в марте он выйдет на сцену на премьере Купаловского — пластической постановке «En souvenir de Шагал», посвященной великому уроженцу Витебска. Как признался мне режиссер-хореограф спектакля Сергей Землянский, Овсянников сам попросил использовать его в постановке.

TUT.BY присоединяется к поздравлениям в адрес великого купаловского актера и желает ему здоровья и новых ролей!