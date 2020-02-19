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Геннадию Овсянникову - 85. Редкие архивные фото легендарного актера
19.02.2020 09:48 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
85 лет назад, 19 февраля 1935 года, родился Геннадий Овсянников, народный артист Беларуси и СССР. К юбилею мастера TUT.BY собрал редкие кадры из архива Купаловского театра, в котором Овсянников служит с 1957 года.
Геннадий Овсянников родился в Могилеве. Сперва он связал свою судьбу не с театром, а… с машиностроением.
— Я выбрал [театр] случайно, —
В 1953 году Овсянников отправил документы в Театрально-художественный институт.
— Получил вызов. Консультацию проводил Дмитрий Алексеевич Орлов. Были экзамены, я читал стихи, а потом получил приглашение явиться на занятия. Посчастливилось попасть на курс легендарного педагога, народного артиста БССР, профессора Константина Санникова.
В 1957-м актер окончил институт и был принят в Купаловский театр. Вместе с ним в лучшую труппу страны были зачислены Виктор Тарасов, Галина Толкачева и Мария Захаревич (в будущем все народные артисты Беларуси).
Впрочем, на сцену Купаловского Овсянников вышел еще студентом — в массовке легендарного спектакля «Павлинка». Позже его учитель Константин Санников ввел его в свой спектакль «Константин Заслонов».
— Так пошли роли уже другого творческого уровня, — рассказывал актер.
Многие из них уже тогда были возрастными.
— Я практически сразу ощутил свой будущий типаж. Мне 22 года было, а уже доверяли дедов играть, —
В Купаловском Овсянников исполнил десятки разнообразных ролей. Сам он выделял те из них, в которых люди переживают за героев спектакля.
— Театр — живое искусство. Ежели я заставлю вас если не всплакнуть, то чуть затуманить глаз, значит, что-то произошло, цель достигнута, —
В 1991 году Овсянников стал одним из последних народных артистов СССР. Михаил Горбачев подписал соответствующий указ 20 декабря, когда Союзу формально оставалось существовать несколько дней. Больших материальных выгод от этого Геннадий Степанович не получил. По его словам, он
Согласитесь, весьма скромная награда для — без преувеличения — легендарного актера, который, несмотря на солидный возраст, достаточно активно занят в репертуаре. Овсянникова можно увидеть в спектаклях «Вечар», «Людзі на балоце», «Пан Тадэвуш» і «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях». А в марте он выйдет на сцену на премьере Купаловского — пластической постановке «En souvenir de Шагал», посвященной великому уроженцу Витебска. Как признался мне режиссер-хореограф спектакля Сергей Землянский, Овсянников сам попросил использовать его в постановке.
TUT.BY присоединяется к поздравлениям в адрес великого купаловского актера и желает ему здоровья и новых ролей!
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85 лет назад, 19 февраля 1935 года, родился Геннадий Овсянников, народный артист Беларуси и СССР.
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