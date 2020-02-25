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Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

25.02.2020 09:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Москве на 96-м году жизни скончался маршал Дмитрий Язов. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает РИА "Новости".


Дмитрий Язов. Фото: wikipedia.org

(Дополняется)

 
 
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В Москве на 96-м году жизни скончался маршал Дмитрий Язов. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает РИА "Новости".
 
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