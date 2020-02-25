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В Японии умер старейший мужчина на планете
25.02.2020 06:05 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В японской префектуре Ниигата умер 112-летний Титэцу Ватанабэ, который две недели назад был официально признан старейшим (живущим) мужчиной на Земле. Об этом сообщает агентство
По данным агентства, он скончался 23 февраля в одном из учреждений по уходу за престарелыми в городе Дзёэцу.
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Он был удостоен этого титула две недели назад. Японец не дожил до своих 113 лет всего 11 дней.
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