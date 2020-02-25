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В Японии умер старейший мужчина на планете

25.02.2020 06:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В японской префектуре Ниигата умер 112-летний Титэцу Ватанабэ, который две недели назад был официально признан старейшим (живущим) мужчиной на Земле. Об этом сообщает агентство Kyodo, пишет РБК.


Титэцу Ватанабэ. Фото: Reuters

По данным агентства, он скончался 23 февраля в одном из учреждений по уходу за престарелыми в городе Дзёэцу.

Ватанабэ был удостоен звания самого старого (живущего) жителя планеты 12 февраля. На тот момент ему было 112 лет и 344 дня. Представители книги рекордов Гиннесса вручили ему соответсвующий сертификат.

Титэцу Ватанабэ родился 5 марта 1907 года. Он был первым из восьми детей в семье. После окончания школы стал сотрудником компании Dai-Nippon Meiji Sugar и переехал в Тайвань, где проработал 18 лет. Его задачей было заключение контрактов на поставки сахарного тростника с плантаций. Принял участие во Второй мировой войне, после чего вернулся на родину. Там он вплоть до пенсии, на которую вышел в 1974 году, работал в сельскохозяйственной сфере. У Ватанабэ было пятеро детей, 12 внуков и 16 правнуков.

Предыдущий обладатель титула старейшего мужчины на планете был также жителем Японии. 113-летний Масадзо Нонака, который в апреле 2018 года был признан самым пожилым из живущих на планете мужчин, умер в январе прошлого года.

 
 
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Он был удостоен этого титула две недели назад. Японец не дожил до своих 113 лет всего 11 дней.
 
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