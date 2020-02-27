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«Важно "поженить" все ингредиенты». Эксперт - о правилах вкусной сырной тарелки
27.02.2020 09:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если вы ждете гостей, необязательно выготавливать первое, второе и компот. Вспомните нередкие последствия такого сверхрадушного подхода: переполненные животы и остатки еды, которые обречены портиться в холодильнике. С задачей добавить вечеринке вкусовых ощущений и не допустить появления чувства голода вполне сможет справиться и хорошая сырная тарелка. Как ее правильно составить? Вместе с сырным экспертом показываем вам три примера сетов с крафтовыми
Общие правила составления тарелки
— Если вы планируете собрать исключительно сырную тарелку, стоит подумать о покупке минимум 4−5 видов сыра разной консистенции: от мягких к полутвердым и твердым. Они будут иметь различный внешний вид, цвет. Только не нарезайте их одним ножом и не раскладывайте слишком близко друг к другу, чтобы их уникальные ароматы не перемешались при соприкосновении.
Универсальные продукты, которые подходят для дуэта с большей частью сыров — это яблоки, маринованные грецкие орехи, сухофрукты и овощи, приготовленные на гриле. В случае с другими «гарнирами» следует помнить: чем более ярко выраженным вкусом обладает выбранный вами сыр, тем нейтральнее должно быть его дополнение. Важное правило в составлении тарелок — «поженить» все ингредиенты: так, чтобы они не перебивали друг друга.
— Подавать тарелки с сыром следует на деревянных или каменных досках либо в керамических блюдах, — рассказывает эксперт. — Что касается порции, рассчитывайте по 55 граммов сыра каждого вида на одного гостя.
На примере популярных у белорусов твердых сыров показываем несколько вариантов гастрономических тарелок, которые мы собирали в дегустационном магазин-баре Bread & Vine.
Для сладкоежек
Нарезать сыр эксперт рекомендует кубиками или полосками, во время сервировки не забыв дополнить их шпажками для накалывания.
— В целом культура употребления такой пищи позволяет есть ее руками, но лучше позаботиться о вариативности, предложив гостям и приборы, и шпажки (особенно это актуально, если сыры будут мягкими и брать их руками неудобно), — поясняет Надежда.
Для вегетарианцев
• вяленые томаты,
• перец и баклажаны-гриль;
• хлебцы;
• сушеная клюква.
Для мясоедов
— Мясо, если вы его едите, будет нелишним в пару к любому твердому зрелому сыру. Плотное тело сыра изначально предполагает такие же плотные гарниры, — отмечает Надежда.
— Любые добавки на тарелке вроде перца или гималайской соли, конечно, сами по себе несъедобны, но они отлично отразятся на эстетической составляющей сырной тарелки и подчеркнут ароматику главного героя, — подсказывает эксперт.
В целом в составлении сырных тарелок Надежда рекомендует давать волю творчеству, но все же не забывать об основных столпах кулинарного этикета, которые, к сожалению, далеко не всегда соблюдаются в кафе. Некоторые заведения хоть и предлагают в меню сырные тарелки, но не всегда понимают, что они из себя должны представлять: не стандартный набор сыров, а индивидуально подобранные сеты под определенные напитки, больше четырех сыров на тарелке и так далее. В домашних условиях у нас есть возможность избежать таких распространенных ошибок.
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Можно заказать сырную тарелку в кафе, а можно сделать ее дома. Как? Разбираемся вместе с экспертом по сырам. *Партнерский материал
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