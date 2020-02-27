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«Важно "поженить" все ингредиенты». Эксперт - о правилах вкусной сырной тарелки

27.02.2020 09:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если вы ждете гостей, необязательно выготавливать первое, второе и компот. Вспомните нередкие последствия такого сверхрадушного подхода: переполненные животы и остатки еды, которые обречены портиться в холодильнике. С задачей добавить вечеринке вкусовых ощущений и не допустить появления чувства голода вполне сможет справиться и хорошая сырная тарелка. Как ее правильно составить? Вместе с сырным экспертом показываем вам три примера сетов с крафтовыми «Сырами из Александрии», которые можно брать на вооружение в готовом виде или дополнять своими идеями, как конструктор.


Надежда Басалаева — эксперт по сыру. Организовывает сырно-винные дегустации, ведет свой тематический блог и постоянно прокачивает гастрономические знания на специализированных курсах и в школах. Уверена, что за крафтовыми сырами в Беларуси — будущее.

Общие правила составления тарелки

— Если вы планируете собрать исключительно сырную тарелку, стоит подумать о покупке минимум 4−5 видов сыра разной консистенции: от мягких к полутвердым и твердым. Они будут иметь различный внешний вид, цвет. Только не нарезайте их одним ножом и не раскладывайте слишком близко друг к другу, чтобы их уникальные ароматы не перемешались при соприкосновении.

Универсальные продукты, которые подходят для дуэта с большей частью сыров — это яблоки, маринованные грецкие орехи, сухофрукты и овощи, приготовленные на гриле. В случае с другими «гарнирами» следует помнить: чем более ярко выраженным вкусом обладает выбранный вами сыр, тем нейтральнее должно быть его дополнение. Важное правило в составлении тарелок — «поженить» все ингредиенты: так, чтобы они не перебивали друг друга.

— Подавать тарелки с сыром следует на деревянных или каменных досках либо в керамических блюдах, — рассказывает эксперт. — Что касается порции, рассчитывайте по 55 граммов сыра каждого вида на одного гостя.

На примере популярных у белорусов твердых сыров показываем несколько вариантов гастрономических тарелок, которые мы собирали в дегустационном магазин-баре Bread & Vine.

Для сладкоежек


Нарезать сыр эксперт рекомендует кубиками или полосками, во время сервировки не забыв дополнить их шпажками для накалывания.

—  В целом культура употребления такой пищи позволяет есть ее руками, но лучше позаботиться о вариативности, предложив гостям и приборы, и шпажки (особенно это актуально, если сыры будут мягкими и брать их руками неудобно), — поясняет Надежда.

  • курага;
  • мед (обязательно жидкий);
  • маринованная груша;
  • грецкие орехи;
  • хлеб с цукатами.

К сыру «Янтарный» из коллекции крафтовых «Сыров из Александрии» двухмесячной выдержки с добавлением овечьего фермента, придающего ему ярко выраженный вкус с характерной легкой кислинкой, хорошо подойдут сладкие гарниры.

Для вегетарианцев

• вяленые томаты,

• перец и баклажаны-гриль;

• хлебцы;

• сушеная клюква.


В тандеме с вялеными или приготовленными на гриле овощами лучше раскроется вкус пряного сыра «Рубиновый» с четырехмесячным сроком созревания. Почему не свежие овощи? Эксперт поясняет: «После термообработки овощи приобретают мягкую маслянистую структуру и становятся значительно ближе к сыру».

Для мясоедов

— Мясо, если вы его едите, будет нелишним в пару к любому твердому зрелому сыру. Плотное тело сыра изначально предполагает такие же плотные гарниры, — отмечает Надежда.

  • прошутто;
  • сельдерей;
  • виноград;
  • оливки;
  • розовая гималайская соль;
  • крупный перец горошком.

Нежный по структуре сыр «Жемчужный» с пикантным вкусом (а-ля чеддер) идеально «споется» с мясом и сельдереем. Последний позволит освежить вкусовые рецепторы.

— Любые добавки на тарелке вроде перца или гималайской соли, конечно, сами по себе несъедобны, но они отлично отразятся на эстетической составляющей сырной тарелки и подчеркнут ароматику главного героя, — подсказывает эксперт.

В целом в составлении сырных тарелок Надежда рекомендует давать волю творчеству, но все же не забывать об основных столпах кулинарного этикета, которые, к сожалению, далеко не всегда соблюдаются в кафе. Некоторые заведения хоть и предлагают в меню сырные тарелки, но не всегда понимают, что они из себя должны представлять: не стандартный набор сыров, а индивидуально подобранные сеты под определенные напитки, больше четырех сыров на тарелке и так далее. В домашних условиях у нас есть возможность избежать таких распространенных ошибок.

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Сыры с характером «Сыры из Александрии» – особый подход к процессу производства и бережное отношение к каждой партии произведенного сыра.

 
 
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Можно заказать сырную тарелку в кафе, а можно сделать ее дома. Как? Разбираемся вместе с экспертом по сырам. *Партнерский материал
 
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