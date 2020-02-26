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Лучшие подводные фото: рыбы, люди, корабли
26.02.2020 17:58 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Международный конкурс «Подводное фото» посвящен снимкам, сделанным в глубинах океана, озер и рек.
В 2020 году на конкурс было представлено свыше 5,5 тыс. работ из 70 стран, разделенных на 13 номинаций.
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Международный конкурс «Подводное фото» посвящен снимкам, сделанным в глубинах океана, озер и рек.
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