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Лучшие подводные фото: рыбы, люди, корабли

26.02.2020 17:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международный конкурс «Подводное фото» посвящен снимкам, сделанным в глубинах океана, озер и рек.

В 2020 году на конкурс было представлено свыше 5,5 тыс. работ из 70 стран, разделенных на 13 номинаций.


Главный приз конкурса. Сделанный в Антарктике снимок айсберга и плавающих вокруг него тюленей фотограф Грег Лекур назвал «Замороженный плавучий дом». Фото: GREG LECOEUR

Приз «Лучший дебют» достался австрийке Аните Кайнрат за фото «Акульи ясли»: детеныши лимонной акулы в мангровых зарослях на Багамах. Фото: ANITA KAINRATH

В номинации «Сохраним море» победил итальянец Паскуале Вассальо с фото «Последний рассвет, последний вдох»: только что угодивший в сеть тунец, которого тащат из воды в лодку недалеко от Неаполя. Фото: PASQUALE VASSALLO

Лучшим британским подводным фотографом года признан Ник Мор из Девона, снявший у берегов Индонезии стаю рыб-химер на размытом фоне. Фото: NICK MORE

Приз самому многообещающему британскому подводному фотографу достался Нуру Такеру из Уимблдона за снимок морского конька в технике панорамирования, создающей впечатление движения. Фото: NUR TUCKER

В номинации «Черное и белое» лучшим признан снимок бразильской ныряльщицы без акваланга и экологической активистки Флавии Эберхард, сделанный у побережья полуострова Юкатан (автор Зина Холлоуэй). Фото: ZENA HOLLOWAY

Судно «Георгиос», севшее на мель у берегов Саудовской Аравии в 1978 году, превращено в искусственный риф. Запечатлевший его Рени Капоццола стал победителем в номинации «Крушение». Фото: RENEE CAPOZZOLA

Номинация «Крупным планом», Кайго Кавамура, Япония: креветки-единороги. Фото: KEIGO KAWAMURA

Этот роскошный экземпляр трубчатого анемона (вид актинии) увидел и сфотографировал в озере Лох-Датч на Шетландских островах Тревор Рис, победивший в номинации «Лучший снимок, сделанный в водах Британии широкоугольным объективом». Фото: TREVOR REES

Краб-отшельник на островке Пелелиу (архипелаг Палау) в тихоокеанской Микронезии облюбовал пустую жестянку. Шейн Кина, номинация «Сохранение природы». Фото: SHANE KEENA

 
 
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Международный конкурс «Подводное фото» посвящен снимкам, сделанным в глубинах океана, озер и рек.
 
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