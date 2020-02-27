|
Прах умершего в Казахстане классика белорусской литературы привезли в Минск
27.02.2020 14:01 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прах классика белорусской литературы Змитрока Бядули привезли в Минск. В будущем он будет перезахоронен в столице Беларуси. Об этом на пресс-конференции сообщил Александр Сапега, руководитель Ассоциации белорусов Швейцарии, которому
Точное время и место перезахоронения пока неизвестны.
— Запэўніваю, што перапахаваны Бядуля будзе на тэрыторыі горада Мінска, у вельмі годным месцы, —
Змитрок Бядуля (настоящее имя Самуил Плавник) — автор романа «Язеп Крушинский», повести «Соловей», а также поэм, басен и рассказов. Он умер в 1941 году по дороге в эвакуацию, недалеко от города Уральска в Казахстане.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прах классика белорусской литературы Змитрока Бядули привезли в Минск. В будущем он будет перезахоронен в столице Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)