Прах умершего в Казахстане классика белорусской литературы привезли в Минск

Источник материала: Tut.by

Прах классика белорусской литературы Змитрока Бядули привезли в Минск. В будущем он будет перезахоронен в столице Беларуси. Об этом на пресс-конференции сообщил Александр Сапега, руководитель Ассоциации белорусов Швейцарии, которому доверили организовать перезахоронение.



Змитрок Бядуля и Якуб Колас. Фото: wikipedia.org

Точное время и место перезахоронения пока неизвестны.

— Запэўніваю, што перапахаваны Бядуля будзе на тэрыторыі горада Мінска, у вельмі годным месцы, — цитирует Сапегу «Радыё Свабода». Как говорит Александр, «вядуцца перамовы і з Мінгарвыканкамам, і з Міністэрствам культуры. Уражанні, што дзяржава не прымае ўдзел, — памылковыя, такія сур’ёзныя справы вырашаюцца разам, але робяцца ціха».

Змитрок Бядуля (настоящее имя Самуил Плавник) — автор романа «Язеп Крушинский», повести «Соловей», а также поэм, басен и рассказов. Он умер в 1941 году по дороге в эвакуацию, недалеко от города Уральска в Казахстане.