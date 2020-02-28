Поздравительная открытка

Источник материала: Чырвоны прамень

Именно так можно назвать праздничную программу, преподнесенную солистами Чашникского городского Дома культуры в подарок воинам 19 отдельной гвардейской механизированной бригады в Заслоново.





23 февраля, в День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, все мужчины страны принимали поздравления. Солдаты-срочники и те, кто находится на военной службе по контракту или исполняет свой гражданский долг в резерве, а также профессиональные военные – главные виновники торжественных мероприятий. В этот день и отправились солисты Чашникского ГДК в Заслоново поздравить военнослужащих-гвардейцев. Не только тематические музыкальные произведения о защитниках Отечества, службе в Вооруженных Силах звучали в этот день со сцены Дома офицеров. Песни о настоящей дружбе, любви солдаты и офицеры заслоновской бригады также встречали бурными аплодисментами. Пройдет время, и многие военнослужащие вернутся на гражданку, жизнь пойдет своим чередом. А пока главная их обязанность – стоять на страже мирного неба.

Творческому коллективу Чашникского городского Дома культуры за помощь в организации и проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь и активный вклад в культурное воспитание военнослужащих, приобщение их к культурным ценностям была вручена грамота от командования 19 отдельной гвардейской механизированной бригады. Чашничане не в первый раз радуют своим творчеством военнослужащих войсковой части в Заслоново, местных жителей, и всегда их ждут с нетерпением, встречают с радостью. Жители райцентра также с удовольствием слушают выступление военного оркестра из Заслоново, когда музыкантов приглашают для участия в районных мероприятиях. Такой вот культурный обмен и приятное общение. Пусть эта традиция продолжается и дальше.

Наталия ШИРКО.