ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поздравительная открытка

28.02.2020 — Новости Культуры | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Чырвоны прамень

Именно так можно назвать праздничную программу, преподнесенную солистами Чашникского городского Дома культуры  в подарок воинам 19 отдельной гвардейской механизированной бригады в Заслоново.

Поздравительная открытка

23 февраля, в День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, все мужчины страны принимали поздравления. Солдаты-срочники и те, кто находится на военной службе по контракту или исполняет свой гражданский долг в резерве, а также профессиональные военные – главные виновники торжественных мероприятий. В этот день и отправились солисты Чашникского ГДК в Заслоново поздравить военнослужащих-гвардейцев. Не только тематические музыкальные произведения о защитниках Отечества, службе в Вооруженных Силах звучали в этот день со сцены Дома офицеров. Песни о настоящей дружбе, любви солдаты и офицеры заслоновской бригады также встречали бурными аплодисментами. Пройдет время, и многие военнослужащие вернутся на гражданку,  жизнь пойдет своим чередом. А пока главная их обязанность – стоять на страже мирного неба.

Творческому коллективу Чашникского городского Дома культуры за помощь в организации и проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь и активный вклад в культурное воспитание военнослужащих, приобщение их к культурным ценностям была вручена грамота от командования 19 отдельной гвардейской механизированной бригады. Чашничане не в первый раз радуют своим творчеством военнослужащих войсковой части в Заслоново, местных жителей, и всегда их ждут с нетерпением, встречают с радостью. Жители райцентра также с удовольствием слушают выступление военного оркестра из Заслоново, когда музыкантов приглашают для участия в районных мероприятиях. Такой вот культурный обмен и приятное общение. Пусть эта традиция продолжается и дальше.

Наталия ШИРКО.

 

 

 

 

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именно так можно назвать праздничную программу, преподнесенную солистами Чашникского городского Дома культуры  в подарок воинам 19 отдельной гвардейской...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Канада отказалась обеспечивать охрану принца Гарри и Меган Маркл
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика