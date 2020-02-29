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«Идеально! Просто идеально!» Как прошел финал отбора на «Евровидение», куда поедет песня на белорусском

29.02.2020 12:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пожалуй, такого в истории национального отбора на «Евровидение» еще не было. Спокойно, без предварительных интриг и последующих скандалов Беларусь выбрала своего представителя на конкурсе. Им стала пока что малоизвестная группа VAL с песней на белорусском языке «Да відна» — с модным звучанием и хорошим танцевальным потенциалом. «Чуть ли не впервые победили те, кто реально крут», — говорили зрители в зале, пока стояли в очереди, чтобы сделать снимок с Валерией и Владом. В мае они поедут в Роттердам и покажут Европе, какую музыку умеют делать в Беларуси. Как прошел финал национального отбора, куда поклонники группы Chakras пришли в медицинских масках (не из-за коронавируса), а участник Ян Ярош чуть не опоздал — в репортаже TUT.BY.


На сцене Кейси

Нужно отдать должное. Каждый год Белтелерадиокомпания проявляет силу своего необъятного терпения и чудеса демократии. Несмотря на то что белорусы редко бывают довольны представителем Беларуси на «Евровидении», она продолжает устраивать национальный отбор, в котором то профессиональное жюри, то телезрители могут сделать выбор. (В отличие от России, которая автократично назначает своего представителя.)

В этот раз жюри и телезрители выбирали победителя вместе — мнение каждого учитывалась в соотношении 50 на 50. Это заставило сильно поволноваться и артистов, и зрителей в студии, но об этом позже.

Из новенького. В этом году финал национального отбора вырвался из студийных стен Белтелерадиокомпании и переехал на площадку «Беларусьфильма». Это позволило и увеличить сцену, и пригласить побольше зрителей в студию, и оборудовать для артистов отдельные гримерки, о чем многие отзывались очень положительно.

«Наше произведение отличается смыслом. Передать его — это сверхцель»

Старт прямого эфира был назначен на 22 часа. За час до этого большинство артистов уже на месте — наносят грим, отпаривают платья, проверяют силу своих связок.

Перед гримерками участников нацотбора наблюдается разное количество людей из команды поддержки. Кто-то приглашает к себе в гости, некоторые строго запрещают входить: «Мы еще не одеты!»


Перед гримеркой VAL разминает мышцы и садится на шпагат молодой парень из команды конкурентов. Кроме него — никого. Зато внутри — целая группа поддержки: Аня, Соня, Сережа, Даник, Влад, Андрей, Леша, Даша.

Валерия и Влад, которым предстоит выйти на сцену последними, как будто стесняясь рассказывают о себе и своем настрое на вечер.

Делать музыку вместе они решили в 2016 году. Все эти годы, говорит Влад, он был против того, чтобы участвовать в отборе на «Евровидении». Но Лера не сдавалась и убеждала, что пора. Это была их первая попытка.

— В этом году написалась подходящая песня, случился белорусский текст — все совпало, — объясняет Валерия.

Кстати, песню написал Никита Найденов — специально под ребят.


В гримерке у VAL

— Есть предчувствия и прогнозы, чем закончится вечер?

— Мы верим в победу, — твердо говорит Влад.

Для этого, шутят ребята, они чистят свою ауру и чакры.

— Вы пришли на отбор, чтобы просто «засветиться» или все-таки победить?

— В первую очередь — расширить свою аудиторию, познакомить людей со своим творчеством. И, конечно, победить. Не будем лукавить.

Через несколько гримерок от VALа временно обосновалась группа Aura — имя для белорусского шоу-бизнеса знакомое. Евгений Олейник уже на месте, а вот Юлии Быковой за 40 минут до начала прямого эфира все еще нет. Как объясняет Евгений, перед такими выступлениями Юлии обязательно нужно настроиться.


Влад и Лера

— Наше произведение отличается смыслом. Передать его — это сверхцель. Это даже выше победы. Когда люди понимают, о чем ты хотел сказать, это лучшее признание для автора.

О личных предпочтениях на этом нацотборе Евгений говорит так: ему, естественно, нравится собственное произведение, с которым Юлия выйдет на сцену. Но, кроме него, есть и другие достойные конкуренты. Это песни Яна Яроша и группы VAL.

— Мне кажется, что они и будут между собой соревноваться.

— Для проекта «Аура» — это уже десятая попытка на нацотборе. Когда вы уже победите?

— Знаете, есть много разных «хи-хи» и «ха-ха» в наш адрес. Мы же читаем комментарии в стиле «куда вы претесь?», «вам один раз отказали, должны бы уже понять, что хватит». Но мы же популяризируем наши песни. Наша сверхзадача — чтобы их пели. «Евровидение» — это не сражение и не спортивное мероприятие. Это конкурс песен. Песни стоят во главе угла. У нас они есть и будут.


«Слов в песне нет намеренно, чтобы никого не загружать контекстами, кому-то близкими, кому-то чуждыми»

Время идет, прямой эфир приближается. За полчаса до старта гримерка Яна Яроша закрыта. Как позже объяснит сам артист, до выступления на нацотборе он успел отработать концерт с камерным оркестром, который проходил в к/з «Верхний город».

— В соцсетях после прослушиваний вас сравнивали с победителем «Евровидения-2019» Дунканом Лоуренсом. Слышали об этом?

— Конечно. Мне даже сказали, что я ему подражаю. Хотя я всю свою жизнь был поющим пианистом — и до 2019 года, и после него. Таким меня знают люди, знакомые с моим творчеством. Не вижу здесь никаких соприкосновений. Лоуренса тоже можно сравнивать с любым поющим пианистом.


Ян Ярош

Для нацотбора на «Евровидение» имя Яна Яроша — новое. Но ворвался в него он с серьезными намерениями. Как позже окажется, это высоко оценит профессиональное жюри, но чуть ниже — зрители.

— К выступлению готовился основательно. Большое внимание я все-таки уделяю музыке. Песню мы писали и готовили к выходу долго. От многого отказались в угоду музыке. В том числе поэтому мы не делаем феерического шоу, чтобы не отвлекать зрителя от вербального посыла. Потому что мне хочется, чтобы конкурс песни был про песню, а не про шоу.


На сцене — Саша Захарик. На экране тоже она

Похожих взглядов придерживается и продюсер Максим Олейников, который в этом году продвигал на «Евровидение» группу Chakras. На прослушиваниях они удивляли зрителей песней La-ley-la, в которой нет слов. В финале нацотбора попытались усилить эффект с помощью мастера горлового пения из Якутии Олена Уутай.

— Есть шанс, что сегодня мы впадем в транс?

— Надеюсь, нет, — улыбается Максим Олейников. — Хотя Олена — реально шаманка, обладает особыми техниками и способностями.

На финал нацотбора команда поддержки Chakras пришла в масках с надписью «слова не нужны». В день, когда в Беларуси выявили первый случай коронавируса, этот ход приобрел дополнительный смысл.


Группа Chakras и шаманка из Якутии Олена

— Мы готовились заранее, — объясняет Максим. — Неделю назад придумали эту идею. И сегодня, когда в Беларуси выявили первый случай коронавируса, это приобрело еще один смысл.

— Но смысл неоднозначный, согласитесь.

— Когда ты делаешь что-то правильно, оно приходится вовремя и к месту, — убежден продюсер Chakras.

— Ваша группа исполнит песню без слов. Предположим, сегодня вечером вы победите. Поедете в Роттердам — и тоже там будете лучше всех. Как вам будет подпевать вся Европа?

— Меня интересует это меньше всего. Есть стереотип, что кто-то кому-то должен подпевать. Как будто музыка кому-то что-то должна в принципе. Я просто делаю музыку, то, что чувствую и что будут чувствовать другие люди. Слов нет намеренно, чтобы никого не загружать контекстами, кому-то близкими, кому-то чуждыми. Музыка решает.

Человек-глаза и человек-губы, девушка в шляпе, волынка и люди на постаментах

Итак, ровно в 22.00 шоу началось. Вели концерт Евгений Перлин и Хелена Мерааи, представительница Беларуси на детском «Евровидении-2017».


Евгений Перлин, Хелена Мерааи и Зена, которая в прошлом году представляла Беларусь на «Евровидении», а в этом вошла в состав жюри.

В состав жюри в этом году вошло много иностранцев, которые так или иначе имели отношение к «Евровидению» в разных странах. Например, Тали Эшколи — продюсер израильского телеканала KAN и национальных отборов Израиля на «Евровидение», Стиг Карлсен — исполнительный продюсер Норвежской вещательной корпорации, Александрос Панайи — он дважды представлял Кипр на «Евровидении», Джоанна Левиева-Сойер — продюсер и журналист, которая занимается конкурсом в Болгарии.

На сцену один за одним выходят все 12 участников. Двое из них исполняют песню на белорусском — Aura и VAL. Остальные пришли побеждать по-английски.

Ольга Шиманская, она же Napoli, привела с собой на сцену танцоров с огромным глазом и губами на голове. Сама она, казалась, все никак не могла выпутаться из гигантской кислотной жвачки, растянутой между человеком-глазом и человеком-губами. Субъективно — это самое странное ее выступление за последние семь лет участия в нацотборе.


Ольга Шиманская приехала на белорусский нацотбор с Кипра.

Анастасия Малашкевич решила блеснуть на сцене в прямом смысле слова. Ее выход в блестящем черном платье и шляпе с очень широкими полями активно обсуждался в зале. А позже — и диапазон ее голоса.


Появление Анастасии Малашкевич


Чтобы отдалиться от образа нидерландца Дункана Лоуренса, победившего на предыдущем «Евровидении», Ян Ярош, например, добавил к своему выступлению барабаны, гитару, виолончель.


Музыкант, участник нацотбора Ян Ярош

Группа Chakras взошла на постаменты и построила свой номер на идее четырех стихий.

— Песня — просто нет слов, — проанонсировал их выступление Евгений Перлин.

Большая команда пришла поддержать Анжелику Пушнову, не в первый раз штурмующую «Евровидение».

— Пуш! Пуш! Пуш! — кричали ее поклонники. Тем, кто оказался рядом, было непросто выдержать это.


Анжелика Пушнова спела песню True Love.

Анжелика сумела раскачать не только своих обожателей, но и других зрителей в зале. Танцпол действительно пульсировал под ногами.

Юлия Быкова вышла на сцену с волынщиком и призвала всех «бараніць сваё». А Кейси в образе чилийского перца спела про этот же перчик на фоне декораций с изображением того самого перца.


Юлия Быкова

Бэк-вокал Юлии Быковой

Завершали выступление Валерия Грибусова и Влад Пашкевич, они же VAL.

На голосование и у жюри, у телезрителей было ровно десять минут. Пока они осмысляли свои предпочтения, мы спросили у зрителей, что они обо всем произошедшем думают.

Виталий пришел на финал национального отбора с девушкой. От «Евровидения» он в принципе далек, но сегодня ему «зашли» три выступления.

— Настя Nastea хороша. У нее самый сильный вокал здесь, — считает зритель. — Девушка в шляпе пела классно (имеется в виду Анастасия Малашкевич. — Прим. TUT.BY). И последние — VAL — понравились.






В двух метрах от него что-то горячо обсуждает с друзьями Виктор. Он работает преподавателем в педколледже, за «Евровидением» следит с 1999-го года. Как человек насмотренный раскладывает нынешний нацотбор по полочкам.

— К сожалению, этот национальный отбор был не такой сильный, как хотелось бы. Но выбрать кого-то нужно, и нужно понимать, что мы выбираем песню для европейского зрителя. Сейчас в тренде должна быть легкая запоминающаяся песня. Потому что в прошлом году Лоуренс пел о любви, а дважды снаряд в одну воронку не попадает. В этом году мнение может быть диаметрально противоположным. Публика, скорее всего, ждет легкого мотива и незаурядного текста. Может, и на белорусском, но тогда песня должна звучать очень современно.

Видео: Евровидение Беларусь

У членов жюри мнения сложились по-разному и практически не совпадали друг с другом. Сумма их баллов вывела на первое место Яна Яроша, на второе — VAL, на третье — Анастасию Малашкевич.

Зрители решили по-другому. 12 баллов они отдали группе Chakras, 10 — VAL, 8 — Кейси.

В сумме получилось, что больше всего баллов и благосклонности оказалось у молодой группы VAL и песни на белорусском «До відна».


После награждения Влад и Валерия долго общались и с журналистами, и зрителями, которые выстроились в неорганизованную очередь, чтобы сфотографироваться с ними.

— Идеально! Просто идеально! — говорит зрительница Александра. — Мне нравились Кейси и VAL. VAL мне был больше по душе, хотя, мне кажется, в Европе хотели бы больше видеть Кейси. Моя душа отдана VAL. Они поют на белорусском языке. Песня очень стильная и красивая. Короче, ура!

 
 
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Пожалуй, такого в истории национального отбора на «Евровидение» еще не было. Спокойно, без предварительных интриг и последующих скандалов Беларусь выбрала своего...
 
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