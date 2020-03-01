Звезда большой сцены

Источник материала: Чырвоны прамень

Трудолюбие юной артистки, креативность педагогов, поддержка родителей – и копилка достижений учащихся Новолукомльской детской школы искусств пополнилась ещё одной значимой наградой.

Дипломанткой I степени Международного телевизионного проекта «Кубок Дружбы» в номинации «Эстрадный вокал» стала учащаяся эстрадного отделения Анастасия Рыбалко.





Всего в масштабном телепроекте участвовали более 3 тысяч талантливых ребят. Певцы, танцоры, художники, музыканты и театралы приехали в Минск из разных уголков Беларуси, России, Украины, Молдовы, чтобы попробовать свои силы и заполнить страницы своей биографии новыми яркими моментами. Конкурс проходил в течение нескольких дней на различных творческих площадках.

Наша землячка выступала на сцене Республиканского Дворца культуры профсоюзов. Она исполнила песню на родном языке «Танцуй» из репертуара Ольги Сатюк. Стоит отметить, что Настя третий год учится в Новолукомльской ДШИ, и у начинающей певицы пока небогатый опыт участия в конкурсах, тем более на телевизионном проекте она выступала впервые. Кстати, прямая трансляция концерта с участием новолукомчанки велась на YouTube (лучшие номера затем показали на телеканале Europa Рlus TV (Беларусь)).

Вокалистов оценивало жюри, в состав которого входили известнейшие общественные и культурные деятели Беларуси и России: музыкальный руководитель телевизионного проекта «Я пою», член комиссии Президентского фонда по поддержке талантливой молодёжи Светлана Стаценко, музыкальный редактор телепроектов «Голос», «Голос. Дети», «Главная сцена» Наталья Шамиладзе, генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий, арт-директор музыкального проекта «Дядя Ваня», педагог и продюсер участников проектов «Голос» и «Голос. Дети» Инна Радаева. Поэтому то, что при высокой конкуренции Анастасию Рыбалко судьи не только запомнили, но и отметили Дипломом I степени, свидетельствует о достойной подготовке и таланте звездочки большой сцены из Новолукомля.

Варвара ЮРКЕВИЧ.