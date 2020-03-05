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Победителя Берлинале отправляют в тюрьму за пропаганду
05.03.2020 10:57 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Иранские власти уведомили режиссера Мохаммада Расулофа, что ему необходимо отбыть тюремное заключение,
В июле 2019 года Расулоф был приговорен к году тюрьмы. Его признали виновным в распространении пропаганды против государственной системы через свои фильмы. Речь идет о картинах «Прощай», «Рукописи не горят» и «Неподкупный». Расулофу запретили покидать Иран и в течение двух лет снимать фильмы.
Режиссер, который сейчас находится в Иране, получил уведомление о приговоре через SMS. По словам его адвоката, он не собирается сдаваться властям, а попробует дистанционно обжаловать приговор.
29 февраля фильм Расулофа «Зла не существует» был
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Иранские власти уведомили режиссера Мохаммада Расулофа, что ему необходимо отбыть тюремное заключение
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