Победителя Берлинале отправляют в тюрьму за пропаганду

Источник материала: Tut.by

Иранские власти уведомили режиссера Мохаммада Расулофа, что ему необходимо отбыть тюремное заключение, пишет Associated Press со ссылкой на адвоката режиссера.



Мохаммад Расулоф. Фото: wikipedia.org

В июле 2019 года Расулоф был приговорен к году тюрьмы. Его признали виновным в распространении пропаганды против государственной системы через свои фильмы. Речь идет о картинах «Прощай», «Рукописи не горят» и «Неподкупный». Расулофу запретили покидать Иран и в течение двух лет снимать фильмы.

Режиссер, который сейчас находится в Иране, получил уведомление о приговоре через SMS. По словам его адвоката, он не собирается сдаваться властям, а попробует дистанционно обжаловать приговор.

29 февраля фильм Расулофа «Зла не существует» был награжден «Золотым медведем» — главной наградой Берлинского международного кинофестиваля.