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Выставка вышивки открывается в Гомеле

05.03.2020 — Новости Культуры | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Выставка вышивки открывается в Гомеле

Выставка вышивки Светланы Бацуновой откроется сегодня в музее истории города Гомеля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

Посетители увидят более 30 работ мастера рукоделия. «Сюжеты вышивок весьма разнообразны. Большой блок составляют картины художников различных эпох и стран: Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Винсент Ван Гог, Огюст Ренуар, Борис Кустодиев, Василий Поленов, Исаак Левитан, Иван Шишкин и многие другие», — рассказали в музее. На вернисаже представлены и пейзажи, натюрморты, анималистика.

Работы выполнены в разных техниках: блэкворк, вышивка крестом, гладью, гобеленовым швом.

«Для творчества всегда нужны вдохновение, свежие идеи и хорошее настроение. Все это есть у мастера. Ее безукоризненно и тонко выполненные работы притягивают взгляд, их хочется долго рассматривать, изучать детали», — добавили организаторы.

Светлана Бацунова занимается не только вышивкой, но и другими видами прикладного творчества: макраме, лоскутное шитье, создает куклы. Принимала участие в выставках во многих городах.

Познакомиться с работами мастера в музее можно по 5 апреля.

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Выставка вышивки Светланы Бацуновой откроется сегодня в музее истории города Гомеля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении. ...
 
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