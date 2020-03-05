Выставка вышивки открывается в Гомеле

Источник материала: Газета Авангард





Выставка вышивки Светланы Бацуновой откроется сегодня в музее истории города Гомеля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

Посетители увидят более 30 работ мастера рукоделия. «Сюжеты вышивок весьма разнообразны. Большой блок составляют картины художников различных эпох и стран: Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Винсент Ван Гог, Огюст Ренуар, Борис Кустодиев, Василий Поленов, Исаак Левитан, Иван Шишкин и многие другие», — рассказали в музее. На вернисаже представлены и пейзажи, натюрморты, анималистика.

Работы выполнены в разных техниках: блэкворк, вышивка крестом, гладью, гобеленовым швом.

«Для творчества всегда нужны вдохновение, свежие идеи и хорошее настроение. Все это есть у мастера. Ее безукоризненно и тонко выполненные работы притягивают взгляд, их хочется долго рассматривать, изучать детали», — добавили организаторы.

Светлана Бацунова занимается не только вышивкой, но и другими видами прикладного творчества: макраме, лоскутное шитье, создает куклы. Принимала участие в выставках во многих городах.

Познакомиться с работами мастера в музее можно по 5 апреля.