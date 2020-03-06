«В первую очередь учится хозяин». Кинологи - о том, кому не стоит заводить собаку

Источник материала: Tut.by

Завести собаку — проще простого, но далеко не все осознают, какая это ответственность и труд. Вместе с Purina Pro Plan мы пригласили в студию кинологов, которые рассказали, кому точно не стоит этого делать. А еще расспросили о правилах дрессировки, идеальных условиях содержания и самых необычных просьбах клиентов.

Благодарим за участие в съемках кинологов Егора Иванова , Алексея Болошко и Дениса Сидоровича .

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Pro Plаn Biscuits поддерживает правильное пищеварение благодаря содержанию белков, достаточному количеству клетчатки и сложных углеводов. Обеспечивает здоровье зубов и десен благодаря содержанию кальция, витамина D и рассыпчатой текстуре печенья.