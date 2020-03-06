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«В первую очередь учится хозяин». Кинологи - о том, кому не стоит заводить собаку

06.03.2020 18:13 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завести собаку — проще простого, но далеко не все осознают, какая это ответственность и труд. Вместе с Purina Pro Plan мы пригласили в студию кинологов, которые рассказали, кому точно не стоит этого делать. А еще расспросили о правилах дрессировки, идеальных условиях содержания и самых необычных просьбах клиентов.

Благодарим за участие в съемках кинологов Егора Иванова, Алексея Болошко и Дениса Сидоровича.

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Поговорили с кинологами о том, почему животное может укусить (даже их), и какие ошибки люди допускают в дрессировке.*Партнерский материал
 
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