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Тест по улицам Минска. Вы бы смогли работать таксистом без навигатора?
09.03.2020 07:30 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Чтобы стать таксистом в Лондоне, надо пройти жесткий экзамен на знание улиц города, при этом не пользуясь навигаторами и картами. Но нам повезло: в Минске такого нет, да и сам город гораздо меньше. Хотя идея провериться на знание улиц без карт нам понравилась. Попробуйте, может быть, вы бы стали «трушным» таксистом в белорусской столице?
Изображения в тесте носят иллюстративный характер (и уж тем более не намекают на правильный ответ).
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