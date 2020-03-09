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Тест по улицам Минска. Вы бы смогли работать таксистом без навигатора?

09.03.2020 07:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чтобы стать таксистом в Лондоне, надо пройти жесткий экзамен на знание улиц города, при этом не пользуясь навигаторами и картами. Но нам повезло: в Минске такого нет, да и сам город гораздо меньше. Хотя идея провериться на знание улиц без карт нам понравилась. Попробуйте, может быть, вы бы стали «трушным» таксистом в белорусской столице?

Изображения в тесте носят иллюстративный характер (и уж тем более не намекают на правильный ответ).

Пройдите заодно и эти тесты

 
Теги: Минск
 
 
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