На конкурсе «Мисс лицей БГУ» Анастасия Лукашенко пошутила про деда и заняла второе место

Источник материала: Tut.by

Дочь председателя Президентского спортивного клуба Дмитрия Лукашенко — Анастасия — завоевала титул вице-мисс в конкурсе «Мисс лицея БГУ». Об этом TUT.BY сообщили пользователи.





Анастасия сорвала аплодисменты зрителей во время видео-визитки, начав ее с шутки про деда.

«Когда смотрюсь в зеркало, то вижу себя. Но многим людям кажется, что это кто-то другой», — сказала она, а на экране появились четыре фото Александра Лукашенко.

В музыкальном конкурсе Анастасии Лукашенко ассистировала её сестра Дарья, младшая на год, Они давно играют на фортепиано и не раз становились призерами творческих конкурсов.

Дочь среднего сына президента Беларуси начала обучение в лицее БГУ, куда поступают после 9 классов школы, в прошлом году. Она поступила в гуманитарный класс на «обществоведение и английский язык».





«Мисс лицея БГУ» признали Татьяну Пивоварчик из 10-го филологического класса, а «Мисс зрительских симпатий» достался Дарье Ольховик.