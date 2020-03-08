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На конкурсе «Мисс лицей БГУ» Анастасия Лукашенко пошутила про деда и заняла второе место
08.03.2020 18:16 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дочь председателя Президентского спортивного клуба Дмитрия Лукашенко — Анастасия — завоевала титул вице-мисс в конкурсе «Мисс лицея БГУ». Об этом TUT.BY сообщили пользователи.
Анастасия сорвала аплодисменты зрителей во время видео-визитки, начав ее с шутки про деда.
«Когда смотрюсь в зеркало, то вижу себя. Но многим людям кажется, что это кто-то другой», — сказала она, а на экране появились четыре фото Александра Лукашенко.
В музыкальном конкурсе Анастасии Лукашенко ассистировала её сестра Дарья, младшая на год, Они давно играют на фортепиано и не раз становились призерами творческих конкурсов.
Дочь среднего сына президента Беларуси начала обучение в лицее БГУ, куда поступают после 9 классов школы, в прошлом году. Она поступила в гуманитарный класс на «обществоведение и английский язык».
«Мисс лицея БГУ» признали Татьяну Пивоварчик из 10-го филологического класса, а «Мисс зрительских симпатий» достался Дарье Ольховик.
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Дочь председателя Президентского спортивного клуба Дмитрия Лукашенко - Анастасия - завоевала титул вице-мисс в конкурсе «Мисс лицея БГУ».
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