|
Во Дворце Республики впервые за 20 лет сменился директор
09.03.2020 17:58 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новым директором Дворца Республики стал Максим Приходовский. Информация об этом
Максим Приходовский родился в 1980 году в городе Береза. В 2003-м окончил Брестский государственный университет, а в 2016-м — Академию управления при президенте,
С 2006 года работает в системе Управления делами президента, которой принадлежит Дворец. Последние годы Приходовский являлся замдиректора по организации и проведению государственных, специальных и культурно-зрелищных мероприятий.
Приходовский сменил на этом посту Петра Волкова, который являлся директором с ноября 2000 года. Здание было полностью сдано в эксплуатацию годом позже.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новым директором Дворца Республики стал Максим Приходовский. Информация об этом появилась на сайте Дворца.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)