ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во Дворце Республики впервые за 20 лет сменился директор

09.03.2020 17:58 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новым директором Дворца Республики стал Максим Приходовский. Информация об этом появилась на сайте Дворца.


Максим Приходовский. Фото: minsknews.by

Максим Приходовский родился в 1980 году в городе Береза. В 2003-м окончил Брестский государственный университет, а в 2016-м — Академию управления при президенте, пишут "Минск-Новости".

С 2006 года работает в системе Управления делами президента, которой принадлежит Дворец. Последние годы Приходовский являлся замдиректора по организации и проведению государственных, специальных и культурно-зрелищных мероприятий.

Приходовский сменил на этом посту Петра Волкова, который являлся директором с ноября 2000 года. Здание было полностью сдано в эксплуатацию годом позже.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новым директором Дворца Республики стал Максим Приходовский. Информация об этом появилась на сайте Дворца.
 
Новости дня
Новости культуры
 
От детородных машин до героев сексуальной революции. Как немецкие женщины боролись за свои права
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика