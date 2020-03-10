Little Big просрочила подачу песни на «Евровидение»

Источник материала: Tut.by

Российская группа Little Big просрочила подачу песни и клипа для участия в «Евровидение-2020», пишет ТАСС с ссылкой на пресс-службу Первого канала.



Фото из Instagram группы

Российские участники оказались единственными, кто к 10 марта не представил композицию, с которой будут выступать на «Евровидении». Впрочем, как утвержают представители группы, к этому времени нужно подать только все документы, а публичный анонс зависит уже от самого вещателя и участников.

— Премьера песня состоится 12 марта в программе «Вечерний Ургант». Информация о песне была передана EBU (Европейскому вещательному союзу) своевременно и в соответствии с регламентом, — сообщили в пресс-службе.

Международный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме в мае. Беларусь на конкурсе представит группа VAL.