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Little Big просрочила подачу песни на «Евровидение»

10.03.2020 15:11 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская группа Little Big просрочила подачу песни и клипа для участия в «Евровидение-2020», пишет ТАСС с ссылкой на пресс-службу Первого канала.


Фото из Instagram группы

Российские участники оказались единственными, кто к 10 марта не представил композицию, с которой будут выступать на «Евровидении». Впрочем, как утвержают представители группы, к этому времени нужно подать только все документы, а публичный анонс зависит уже от самого вещателя и участников.

— Премьера песня состоится 12 марта в программе «Вечерний Ургант». Информация о песне была передана EBU (Европейскому вещательному союзу) своевременно и в соответствии с регламентом, — сообщили в пресс-службе.

Международный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме в мае. Беларусь на конкурсе представит группа VAL.

 
 
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Российская группа Little Big просрочила подачу песни и клипа для участия в «Евровидение-2020»
 
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