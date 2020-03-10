Чаку Норрису - 80 лет: вспоминаем лучшие мемы

Источник материала: Tut.by

Реальный Карлос Рэй Норрис — а именно так зовут актера — родился в маленьком городке Райан в Оклахоме. Он отслужил в силах безопасности американских ВВС, стал чемпионом мира по карате, снялся с Брюсом Ли в легендарном «Пути дракона». На постсоветском пространстве его любят не только за боевики, но и за выходивший в 90-х сериал «Крутой Уокер», где он регулярно наказывал негодяев своим знаменитым «ударом ногой с разворота». А последним заметным проектом в кино для актера стала роль в «Неудержимых-2». Сегодня Чаку Норрису — 80 лет. Мы не будем вспоминать его карьеру, а напомним вам о том, какой он смелый и бесстрашный — если судить по мемам.



Фото: imdb.com

Целый ряд «фактов» о нем начал появляться еще в далеком 2005 году и до сих пополняется: в них в абсурдной манере пародируются штампы о брутальных героях кинобоевиков. Приведем лишь самые знаменитые.

Чак Норрис родился втайне от родителей;

Чак Норрис в детстве спал с настоящим медведем, а не с плюшевым;

Чак Норрис досчитал до бесконечности — дважды;

За бородой Чака Норриса нет подбородка, там еще один кулак;

У дома Чака Норриса нет дверей — только стены, сквозь которые он проходит;

Единственная вещь, способная порезать Чака Норриса — это Чак Норрис;

Чак Норрис может стоять лежа;

Нет никакой теории эволюции — просто список существ, которых Чак Норрис пощадил;

Кратчайший путь к сердцу мужчины — это кулак Чака Норриса;

На самом деле Чак Норрис умер 10 лет назад, просто смерть боится ему об этом сказать.

За свою карьеру Чак Норрис принял участие в более чем сорока проектах в кино и на телевидении. Сам актер признает, что некоторые из «фактов» о нем действительно смешные, и он надеется, что его интернет-слава вызовет у людей интерес к его реальной биографии и заслугам.