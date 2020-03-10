|
Чаку Норрису - 80 лет: вспоминаем лучшие мемы
10.03.2020 15:25 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Реальный Карлос Рэй Норрис — а именно так зовут актера — родился в маленьком городке Райан в Оклахоме. Он отслужил в силах безопасности американских ВВС, стал чемпионом мира по карате, снялся с Брюсом Ли в легендарном «Пути дракона». На постсоветском пространстве его любят не только за боевики, но и за выходивший в 90-х сериал «Крутой Уокер», где он регулярно наказывал негодяев своим знаменитым «ударом ногой с разворота». А последним заметным проектом в кино для актера стала роль в «Неудержимых-2». Сегодня Чаку Норрису — 80 лет. Мы не будем вспоминать его карьеру, а напомним вам о том, какой он смелый и бесстрашный — если судить по мемам.
Целый ряд «фактов» о нем начал появляться еще в далеком 2005 году и до сих пополняется: в них в абсурдной манере пародируются штампы о брутальных героях кинобоевиков. Приведем лишь самые знаменитые.
За свою карьеру Чак Норрис принял участие в более чем сорока проектах в кино и на телевидении. Сам актер признает, что некоторые из «фактов» о нем действительно смешные, и он надеется, что его интернет-слава вызовет у людей интерес к его реальной биографии и заслугам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знаменитые «факты» об обладателе сокрушительного удара ногой с разворота, которые стали интернет-мемом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)