Продюсеру Харви Вайнштейну дали 23 года по делу о домогательствах

Источник материала: Tut.by

Суд в Нью-Йорке 11 марта приговорил голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в домогательствах.



Фото: Reuters

Сторона обвинения просила приговорить продюсера к «максимальному или близкому к максимальному» сроку заключения. По двум пунктам обвинения ему в совокупности грозило до 29 лет тюрьмы.

Жюри присяжных признало Вайнштейна виновным по двум пунктам обвинения из пяти — это изнасилование в 2013 году и принуждение к оральному сексу в 2006 году. В трех случаях изнасилования его виновным не признали.

Суд над продюсером начался 7 января 2020 года. Обвинения строились на показаниях двух потерпевших, которые работали с Вайнштейном. Кроме того, на судебных заседаниях выступили и другие женщины, которые заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны продюсера. Однако их показания не приобщили к материалам дела за истечением срока давности.

О домогательствах со стороны Вайнштейна стало известно после публикации расследований газеты New York Times и журнала New Yorker в октябре 2017 года. После о подобных случаях рассказали больше 100 актрис, среди которых Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Гвинет Пэлтроу.

После публикаций о поведении Вайнштейна кинокомпания Weinstein Company уволила продюсера. Его арестовали в мае 2018 года, но он вышел под залог в $ 1 млн.

В конце 2019 года продюсер предложил выплатить $ 25 млн в качестве компенсаций 30 актрисам и бывшим сотрудницам Weinstein Company, которые выдвинули против него обвинения.