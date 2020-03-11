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Умер экс-генеральный прокурор Беларуси Василий Капитан
11.03.2020 17:50 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший генеральный прокурор Беларуси Василий Капитан умер сегодня, 11 марта. Об этом на своей странице в фейсбуке
Как
В 1985 году был назначен заместителем прокурора Брестской области. Впоследствии переведен в аппарат Прокуратуры Республики Беларусь, где работал заместителем начальника следственного управления, начальником управления методики и анализа.
В мае 1995 года, после отставки Василия Шолодонова был назначен исполняющим обязанности Генерального прокурора, с 28 февраля 1996-го — Генеральный прокурор Республики Беларусь. Находился в своей должности менее года. В декабре 1996 года ушел в отставку, его сменил Олег Божелко.
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Бывший генеральный прокурор Беларуси Василий Капитан умер сегодня, 11 марта. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил юрист Владимир Несмашный.
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