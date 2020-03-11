Умер экс-генеральный прокурор Беларуси Василий Капитан

Источник материала: Tut.by

Бывший генеральный прокурор Беларуси Василий Капитан умер сегодня, 11 марта. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил юрист Владимир Несмашный. Капитан не дожил неделю до своего 68-летия.

Как сообщает сайт генпрокуратуры, Василий Капитан родился 18 марта 1952 года в семье рабочих в Дрогичинском районе. Служил в армии, закончил юридический факультет БГУ. По его окончании работал на различных должностях в органах прокуратуры Брестской области.

В 1985 году был назначен заместителем прокурора Брестской области. Впоследствии переведен в аппарат Прокуратуры Республики Беларусь, где работал заместителем начальника следственного управления, начальником управления методики и анализа.

В мае 1995 года, после отставки Василия Шолодонова был назначен исполняющим обязанности Генерального прокурора, с 28 февраля 1996-го — Генеральный прокурор Республики Беларусь. Находился в своей должности менее года. В декабре 1996 года ушел в отставку, его сменил Олег Божелко.