Бабушка из белорусской деревни стала звездой итальянского журнала

Источник материала: Tut.by

Случайно сделанное фото 89-летней жительницы белорусской деревни Марии Дудич попало на сайт итальянского журнала Sguardo Magazine, передает корреспондент телеканала « МИР 24 ».



Изображение: mir24.tv

Сама того не подозревая, Мария Станиславовна проснулась знаменитой — ее фото облетело интернет. Правда, что это такое, бабушка не знает. Летом в деревню из Москвы приезжала дочь знакомых. На память сделала снимок белорусской бабушки, а потом отправила в модный итальянский журнал на конкурс о культуре разных стран.

«Сын звонит и говорит, что в этом, как его, в интернете, в итальянском журнале я», — рассказала бабушка.

А на семейном снимке Мария Станиславовна — 20-летняя невеста, за плечами которой война. Она вспоминает, как приходилось много работать, как деревню грабили немцы. Ее двоюродные братья ушли в партизаны, а родной брат — на фронт.

«На фронте был, в Кенисберге был». — «Прошел всю войну?». — «Всю войну». — «А помните, как он возвращался?». — «Помню, мы такие радостные были».

Двое детей, четверо внуков и пятеро правнуков — семья у Марии Станиславовны большая. Родных то новыми вязаными носками порадует, кстати, зрение у нее прекрасное, то пироги испечет. Сидеть без дела не привыкла. Всю жизнь работала дояркой. Да и теперь держит хозяйство.

«Два кабана, поросятки маленькие, 30 кур и конь», — перечисляет пенсионерка.

Ухаживать за всеми помогает дочка. Вместе и огород сажают, и цветники разбивают.

«Мама моя самая лучшая, все ее в деревне любят. Никогда никого не обидела. Она у нас самая хорошая», — говорит Анна Юшкевич.

Баба Маша в августе отметит 90-летие. В ее роду много долгожителей: мама и сестры праздновали 100-летний юбилей. Секрет, говорит Мария Станиславовна, в доброте. И советует больше улыбаться.

Сейчас читатели итальянского журнала голосуют за лучшее фото. Организаторы конкурса напечатают его уже в ближайшем номере модного издания.