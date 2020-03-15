|
Умер британский музыкант Дженезис Пи-Орридж
15.03.2020 10:03 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Британский музыкант Дженезис Пи-Орридж умер в возрасте 70 лет. Последние 2,5 года Пи-Орридж боролся с лейкозом, сообщает «
Пи-Орридж, урожденный Нил Эндрю Мэгсон, в 1975 году стал одним из основателей группы Throbbing Gristle, положившей начало индустриальной культуры.
Следующим музыкальным проектом Пи-Орриджа стала группа Psychic TV, с которой Пи-Орридж выступал до последнего времени.
Кроме того, Пи-Орридж известен как поэт, перформансист и приверженец концепции пандрогинности — он
«Он/a будет покоиться с миром и воссоединится со своей второй половиной — Жаклин „Леди Джей“ Браер, покинувшей/им нас в 2007 года», — говорится в заявлении, распространенном дочерями пары.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пи-Орридж известен как поэт, перформансист и приверженец концепции пандрогинности.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)