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Умер британский музыкант Дженезис Пи-Орридж

15.03.2020 10:03 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британский музыкант Дженезис Пи-Орридж умер в возрасте 70 лет. Последние 2,5 года Пи-Орридж боролся с лейкозом, сообщает «Медуза» со ссылкой на BBC News.


Изображение: Masao Nakagami / flickr.com / wikipedia.org

Пи-Орридж, урожденный Нил Эндрю Мэгсон, в 1975 году стал одним из основателей группы Throbbing Gristle, положившей начало индустриальной культуры.

Следующим музыкальным проектом Пи-Орриджа стала группа Psychic TV, с которой Пи-Орридж выступал до последнего времени.

Кроме того, Пи-Орридж известен как поэт, перформансист и приверженец концепции пандрогинности — он и его жена Леди Джей сделали ряд пластических операций, чтобы выйти за пределы пола и стать идентичными.

«Он/a будет покоиться с миром и воссоединится со своей второй половиной — Жаклин „Леди Джей“ Браер, покинувшей/им нас в 2007 года», — говорится в заявлении, распространенном дочерями пары.

 
 
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Пи-Орридж известен как поэт, перформансист и приверженец концепции пандрогинности.
 
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