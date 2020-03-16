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Архитектор, построивший олимпийский стадион в Барселоне, умер от коронавируса

16.03.2020 15:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Милане от вызванной коронавирусом пневмонии Covid-19 умер архитектор и теоретик искусства Витторио Греготти. Ему было 92 года.


Витторио Греготти. Фото: Getty Images

Архитектор скончался в воскресенье в миланской больнице, куда он был госпитализирован с симптомами коронавирусной пневмонии.

Греготти был директором по изобразительному искусству на Венецианской биеннале с 1974 по 1976 год.

При участии Греготти в 1992 году был реконструирован Олимпийский стадион Барселоны имени Льюиса Компаниса. Витторио Греготти был автором проекта отстроенного заново в 1990 году стадиона «Луиджи Феррарис» в Генуе. В 1970-х годах архитектор основал студию Gregotti Associati International, в числе проектов которой был театр Арчимбольди в Милане, театр в Экс-ан-Провансе во Франции, культурный центр Белем в Лиссабоне, план развития района Бикокка в Милане.

Греготти также работал над архитектурными проектами в Шанхае и других странах.

Супруга архитектора Мариана Мацца также была госпитализирована с симптомами коронавирусной инфекции, она остается в той же больнице в Милане.

Ранее о заражении коронавирусной инфекцией сообщили ряд известных людей. На прошлой неделе 63-летний актер Том Хэнкс рассказал, что результат теста на коронавирус, который они с женой Ритой Уилсон прошли в Австралии, оказался положительным. В пятницу 13 марта стало известно, что супруга премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо заразилась коронавирусом, а в Британии о заражении коронавирусом сообщил главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

14 марта заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери сообщил в «Фейсбуке», что заразился коронавирусом после контакта с лицом, подозревавшимся в заражении Covid-19.

 
 
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В Милане от вызванной коронавирусом пневмонии Covid-19 умер архитектор и теоретик искусства Витторио Греготти. Ему было 92 года.
 
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