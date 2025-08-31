Новости бизнеса за неделю

Источник материала: ProBusiness

Неожиданное решение IT-предпринимателя, которое привело его к крупным корпоративным гигантам, спортивному стартапу удалось найти аргументы для инвестора, ключевые метрики эффективной рекламы для застройщиков и банков. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Как белорусскому производителю найти решение, когда на маркетплейсе он находится в неравных условиях, по сравнению с российскими селлерами? Таким вопросом сегодня задается директор и совладелец ООО «Капасити Инвест» Александр Бородачев . Он утверждает, что даже стойко устоявшийся имидж качественного белорусского товара не помогает увеличить выручку, но несмотря на трудности и сам Александр, и его команда по-прежнему в поиске решений, так как планы у компании амбициозные.

Полезное для бизнеса

Новая схема кибератак, выявленная специалистами, использует взломанные сайты известных компаний как инструмент для обмана их конечных пользователей. Это создает прямые финансовые риски для клиентов и колоссальные репутационные издержки для компании. В материале рассказали, как раскрывается механизм скрытого взлома и что делать, чтобы защитить сайт.

Специалисты digital-агентства AMDG для «Про бизнес» проанализировали ключевые показатели по проектам в сферах недвижимости, а также банковских услуг и дали практические советы по улучшению рекламной эффективности, используя оценку охватов, кликабельности, стоимости лида и заказа, конверсии и т.д.

Истории бизнеса

Создатель студии моушн-дизайна Widepix Илья Костенко построил успешный бизнес без сейлзов, маркетологов и таргета. Среди клиентов компании — Тинькофф, Альфа-Банк, Авито, Samsung, Pepsico. Несмотря на крупные компании в портфолио, иногда агентство берет в работу низкобюджетные проекты. Об этом Илья рассказал «Про бизнес».

Можно ли привлечь к обучению детей, чьи родители считают, что летом нужно только отдыхать? Предприниматель и основатель детского образовательного центра «Мегалайф» Екатерина Вераксо приняла вызов и решила сломать систему. Участница совместного проекта «Про бизнес» и компании «Ресолва» рассказала, что ее команда делала в июле для привлечения клиентов и по какой стратегии будет работать в августе.

Ключевая проблема, из-за которой проект Вадима Маршака, Сергея Дивина и Натальи Власенко Sportmix не продвигается — отсутствие финансирования. Но предприниматели наконец нашли решение и уже рассматривают две минские площадки для тестового запуска. Об этом рассказал один из основателей проекта.