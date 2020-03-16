Ансамбль скрипачей «Anima» занял I место на Международном конкурсе-фестивале

Источник материала: Единство

Организаторами и соучредителями конкурса выступили общественное объединение «Белорусский союз музыкальных деятелей» и музыкальный образовательный центр «Эстрадная Школа Талантов».

Участников конкурса ждали интересные призы и подарки, а зрителей и гостей – яркие, порой по-настоящему профессиональные выступления.

Конкурсантов оценивали специалисты высочайшего уровня всех номинируемых жанров: педагоги и профессора высших учебных заведений, продюсеры, актеры театра и кино, певцы, вокалисты и хореографы.

В номинации «Инструментальное исполнительство» диплом лауреата I степени жюри присудило образцовому ансамблю скрипачей «Anima» ГУО «Борисовская ДМШИ». Руководитель ансамбля – Наталья Петровна Хаецкая – получила благодарность за профессиональную подготовку лауреата, бесценный труд и личный вклад в развитие искусства в Беларуси. А концертмейстеру Юлии Вячеславовне Танкевич вручили благодарность за профессиональное мастерство.