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Корпоративная карточка Белагропромбанка – надежный помощник в бизнесе!

19.05.2025 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Что из себя представляет корпоративная карточка? В каком случае компании необходимо иметь корпоративную карточку? Наверняка, многие руководители задумывались над этими вопросами. Давайте разберемся на примере корпоративных карточек Белагропромбанка.

Корпоративная карточка — настоящий помощник в финансовых вопросах любого руководителя. Она помогает оперативно, без лишних временных затрат для бухгалтерии решать вопросы оплаты разных расходов: хозяйственных, командировочных и представительских и т.д.

Если эти вопросы для вас актуальны, тогда обратите внимание на наш продукт — корпоративную карточку Белагропромбанка. Например, перед командировкой срочно нужно купить билеты на поезд, закупить канцелярские товары для офиса или оплатить бензин для заправки служебного авто. Все, что вам нужно в данных ситуациях, это иметь корпоративную карточку.

Как это происходит на практике? Перед командировкой сотрудник бронирует отель, покупает билеты, заказывает такси — и все это он оплачивает корпоративной картой, без похода в бухгалтерию. В итоге вместо головной боли с авансовыми отчетами, возвратом наличных или согласованиями на бумаге — комфорт, экономия времени и отличное расположение духа. И еще важный момент: к одному расчетному счету можно привязать несколько карт, и тогда сразу несколько сотрудников при необходимости смогут пользоваться корпоративными карточками. Согласитесь, максимально удобно!

Visa Business
 

Корпоративная банковская платежная карточка выпускается 
в BYN, USD, EUR, RUB

  

Visa Platinum
Business

Корпоративная банковская платежная карточка выпускается
в BYN, USD, EUR, RUB

 

При этом руководитель имеет возможность сохранять полный контроль над средствами на счете, а также ограничить траты, установив лимиты на расходование средств. А транзакции по картам можно отслеживать в интернет-банкинге или подключив SMS-уведомления.

Функциональность таких карт полностью соответствует ожиданиям современного бизнеса. С их помощью можно оплачивать покупки в торговых точках, совершать онлайн-платежи в Беларуси и за ее пределами (к слову, валюта при оплате за рубежом конвертируется автоматически), снимать наличные с пониженной комиссией в банкоматах Белагропромбанка и банков-партнеров. А главное — все эти услуги доступны круглосуточно.

Корпоративная карточка Visa Business Белагропромбанка выпускается в 4-х валютах (BYN, USD, EUR, RUB) со сроком действия 6 лет и стоимостью всего 50 бел.руб. либо включена бесплатно в пакеты услуг. Преимуществами данной карты являются медицинская и информационная помощь, а также скидки и специальные предложения для держателей карты.

Премиальная карточка Visa Platinum Business Белагропромбанка предоставляет ее держателю особый комфорт. В ней предусмотрен целый ряд бонусов: Visa Business консьерж 24/7, страхование для путешествующих и иные привилегии. Visa Platinum Business со сроком действия 3 года, которая также выпускается в 4-х валютах (BYN, USD, EUR, RUB), обойдется всего в 70 бел.руб. Кроме того, по карточке Visa Platinum Business предусмотрена медицинская и юридическая помощь, доступ в залы повышенной комфортности в аэропортах, на ж/д вокзалах и услуга Fast Track International, гарантирующая обслуживание вне очереди.

Корпоративные банковские платежные карточки — это эффективный, современный инструмент управления финансами для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Предлагаем воспользоваться возможностью удобно и безопасно совершать платежи корпокартой, когда вам это необходимо!

 

УНП 100 693 551. ОАО «Белагропромбанк»

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Что из себя представляет корпоративная карточка? В каком случае компании необходимо иметь корпоративную карточку? Наверняка, многие руководители задумывались...
 
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