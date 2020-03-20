Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В нашей стране уделяется большое внимание физкультурно-оздоровительной работе с людьми с ограниченными возможностями. В том числе ГУ «Несвижский РТЦСОН», в котором работают отделения обеспечения дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов. В целях создания безбарьерной среды на входе в отделения установлен пандус, приобретен подъемник. Пожилые люди и инвалиды участвуют в различных спортивных мероприятиях, играют в боулинг, регулярно посещают бассейн, занимаются оздоровительной гимнастикой и скандинавской ходьбой.





В конце февраля в ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» состоялся межрегиональный открытый турнир по игре в шашки среди людей с инвалидностью. В нем приняли участие и представители Несвижского РТЦСОН. Достойно выступила, попав в десятку лидеров, единственная женщина среди участников турнира Раиса Ивановна Орловская. Она получила диплом и ценный подарок — настольную игру. Первое место, медаль и кубок чемпиона завоевал подопечный отделения обеспечения дневного пребывания для инвалидов Руслан Скриба.





Поздравляем участников и желаем новых побед!

Галина Бушмакина,

специалист по социальной работе отделения обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста НРТЦСОН.