Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В преддверии праздника женщин Сейловичская интегрированная сельская библиотека совместно с Сейловичским сельским клубом провели литературно-музыкальную композицию «Светлый праздник — мамин день».

Из уст ведущих мероприятия Людмилы Ясевич и Дианы Стангиловской звучали приветственные слова, поздравления и пожелания. Выступление детской вокальной группы «Радуга» стало большим подарком для всех без исключения. Вокальные номера вызвали у присутствующих много приятных и положительных эмоций. Захар и Назар Коноваловы дарили свои песни и праздничное настроение всем женщинам. Прозвучали хорошие и добрые песни в исполнении Екатерины Чернюк и Ангелины Навоша. Большую радость доставили зрителям Екатерина Ярошевич и Екатерина Чернюк, которые, несмотря на свой юный возраст, весело и задорно выступали на сцене с песней «Подарок маме». Запоминающимися моментами стали конкурсы с участием бабушек и мам.

Концертная программа оставила на память о себе хорошее, солнечное, праздничное настроение!

Людмила ЯСЕВИЧ,

библиотекарь

Сейловичской интегрированной сельской библиотеки.