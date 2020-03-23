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«Светлый праздник — мамин день»

23.03.2020 — Новости Культуры | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В преддверии праздника женщин Сейловичская интегрированная сельская библиотека совместно с Сейловичским сельским клубом провели литературно-музыкальную композицию «Светлый праздник — мамин день».

Из уст ведущих мероприятия Людмилы Ясевич и Дианы Стангиловской звучали приветственные слова, поздравления и пожелания. Выступление детской вокальной группы «Радуга» стало большим подарком для всех без исключения. Вокальные номера вызвали у присутствующих много приятных и положительных эмоций. Захар и Назар Коноваловы дарили свои песни и праздничное       настроение всем женщинам. Прозвучали хорошие и добрые песни в исполнении Екатерины Чернюк и Ангелины Навоша. Большую радость доставили зрителям Екатерина Ярошевич и Екатерина Чернюк, которые, несмотря на свой юный возраст, весело и задорно выступали на сцене с песней «Подарок маме». Запоминающимися моментами стали конкурсы с участием бабушек и мам.

Концертная программа оставила на память о себе хорошее, солнечное, праздничное настроение!

Людмила ЯСЕВИЧ,

библиотекарь

Сейловичской интегрированной сельской библиотеки.

 


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В преддверии праздника женщин Сейловичская интегрированная сельская библиотека совместно с Сейловичским сельским клубом провели литературно-музыкальную...
 
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