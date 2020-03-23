Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Весна — это особое время. Яркими и нежными лучами солнца озарены леса, лазурью блестит небосвод. С наступлением весны жизнь начинается сначала. Это начало тепла, красоты и любви…

И неслучайно в один из весенних мартовских дней поздравить с прекрасным праздником Весны своих соседей приехали к нам, в учреждение культуры «Ужанковская сельская библиотека-клуб», артисты любительского творчества ансамбля «Эхо» Завитанского клуба-библиотеки, которых всегда радушно встречают жители д. Ужанка. Зал был полон зрителей. Слова глубокой признательности женщинам за неутомимые руки, безграничную преданность своему дому, теплоту сердец, с пожеланиями чудесного настроения, осуществления всего задуманного прозвучали из уст специалиста Городейского ГПДК Виктора Шиманского, прекрасные стихи подарил зрителям житель пос. Новогородейский Геннадий Космович. Артисты ансамбля «Эхо» под руководством заведующей Завитанским сельским клубом-библиотекой Лилией Ильюшенко подарили зрителям радость, улыбки и отличное весеннее настроение. В конце мероприятия зрители угостились праздничным караваем.

Людмила ГУЛЕНКО,

библиотекарь

Ужанковской

сельской библиотеки-клуба.