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"Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля
27.03.2020 22:22 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTДля организаторов и участников фестиваля предусмотрены отдельные преференции. Соответствующее распоряжение подписал Президент Александр Лукашенко. Документом предусмотрены также отдельные преференции для организаторов и участников фестиваля. Первый этап продажи билетов на "Славянский базар" стартовал 21 февраля, второй - 21 марта.
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Для организаторов и участников фестиваля предусмотрены отдельные преференции. Соответствующее распоряжение подписал Президент Александр Лукашенко....
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