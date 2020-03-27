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Команда талант-шоу X-Factor завершила прослушивание в Гомеле
27.03.2020 22:22 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTБелтелерадиокомпания продолжает поиски обладателя фактора икс! Буквально несколько часов назад команда популярного вокального талант-шоу завершила прослушивание в Гомеле. Предварительный кастинг проходил на протяжении 2-х дней в областном общественно-культурном центре. В надежде быть услышанными на сцену выходили как профессиональные исполнители, так и представители абсолютно нетворческих профессий. О музыкальном проекте вне возрастных и статусных рамок из Гомеля Инна Пилевич.
Гомель – второй по численности город страны и третий в маршруте X-Factor. И здесь уже поставлен рекорд по количеству участников прослушиваний. Только онлайн на предкастинг зарегистрировались более 300 человек. По такому случаю жюри даже пришлось поработать сверхурочно. Не просто с первой ноты, а с первого жеста они легко сканировали участника. Телепродюсеры, ведущие, певица, актриса – перед этим авторитетным квартетом судей робели даже профессиональные музыканты. С каждым – подробное интервью. Участников хотели не просто услышать, но и буквально заглянуть в душу.
Самое многочисленное прослушивание проекта X-Factor в Беларуси
Ожидая своего выхода на сцену, кандидаты распевались. Любыми способами старались не спугнуть удачу. И шокировали громкими заявлениями и фамилиями.
Папа в декрете, пожарные, учителя, кассиры, инженеры. Показать себя ехали из разных уголков области. Такие разные, но их объединяет любовь к музыке, желание петь вопреки обстоятельствам.
Следующий предкастинг - в Витебске 4 и 5 апреля
Кто предстанет перед наставниками шоу – будет решено по итогам всех предварительных кастингов. Впереди - прослушивание в 7 городах. Финальное состоится в Минске в мае. Из Гомеля команда X-Factor отправится в Витебск. Прослушивание состоится в центре культуры 4 и 5 апреля.
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Белтелерадиокомпания продолжает поиски обладателя фактора икс! Буквально несколько часов назад команда популярного вокального талант-шоу завершила...
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