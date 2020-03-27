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Команда шоу "Макаенка, 9" приступила к съемкам тематического эфира в театре
27.03.2020 22:36 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTК профессиональному празднику актеров, режиссеров и сценаристов обратились и наши коллеги. Так, команда вечернего шоу "Макаенка, 9" сегодня приступила к съемкам тематического эфира не в привычном для себя студийном павильоне, а в театре. Со съемочной площадки наш культурный обозреватель Дарья Тарасова.
Телешоу в четырех действиях. Вместо "шестисотки" - сцена Купаловского. Студийную бутафорию на один эфир променяли на оригинальные декорации из "Павлинки". Именно этим спектаклем здесь открыли порядка 80 театральных сезонов. Сотый не стал исключением. А вот главные действующие персонажи изменились. На площадке работает команда "Макаенка, 9".
Арт-фойе. Место, где купаловцы готовятся к выходу на сцену. Сегодня здесь импровизированный съемочный павильон. На плей-бэках, конечно, не национальная классика, а, скорее, театр в лицах. В афише - интервью с художественным руководителем и директором главных драматических подмостков, экскурсия по кулуарам от Павла Харланчука и ASMR-челлендж. Это всего несколько спойлеров из сценария, написанного авторской группой специально под международный праздник.
Павел Латушко, гендиректор Национального академического театра имени Янки Купалы: "Мы празднуем вместе с "Беларусь 1", и нам очень важно, чтобы также наши зрители, любители Купаловского театра и не только, а все, кто любит белорусскую культуру, узнали о том, что сегодня настоящий театральный праздник. Это, кстати, исключительное явление, когда действительно телеканал со своей программой выходит на намоленную знаменитую купаловскую сцену".
В роли конферансье в тематическом выпуске - Андрей Макаенок
На сцене Купаловского пьесы Макаенка шли 39 сезонов назад. Драматургический пробел заполнил один из сценаристов шоу. Сегодня роль конферансье - за Андреем Макаенком. Образы соведущему подбирали в костюмерных цехах Купаловского.
В гримерках артистов Купаловского - музыкальные гости "Макаенка, 9"
В гримерках народных и заслуженных - музыкальные гости. В эфире "Макаенка, 9" трек, который не прозвучит на "Евровидении", зрители "Беларусь 1" первыми услышат в новой версии. Кстати, дуэт VAL в гостях у шоу не первый раз.
Главная героиня шоу - ПТС "Янина"Главная героиня телешоу - "Янина". Передвижная телевизионная станция ловит сигнал с 8 камер. В помощь интеллектуальной платформе два стедикама. Минимум дублей - больше импровизации. Пишут "Макаенка, 9" на Энгельса 7 в режиме прямого эфира.
Шоу "Макаенка, 9" продолжит работать на выезде
С телепавильона уже выезжали на панорамную площадку Троицкого предместья. Так запускали второй сезон шоу "Макаенка, 9". Эксперименты с локациями обещают продолжить.
Евгений Перлин, ведущий шоу "Макаенка, 9": "Я сейчас перед съемкой шел по Карла Маркса, встретил директора нашего Национального художественного музея Владимира Прокопцова, и он говорит: "Евгений, видел вашу ПТС. А давайте выпуск у нас снимем". Поэтому, я думаю, что это один з ближайших планов".
Театральный эфир - завтра перед "Панорамой"
Театральный эфир "Макаенка, 9" на
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К профессиональному празднику актеров, режиссеров и сценаристов обратились и наши коллеги. Так, команда вечернего шоу "Макаенка, 9" сегодня приступила к съемкам...
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