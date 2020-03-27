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В роли конферансье в тематическом выпуске - Андрей Макаенок





В гримерках артистов Купаловского - музыкальные гости "Макаенка, 9"





Главная героиня шоу - ПТС "Янина"





Шоу "Макаенка, 9" продолжит работать на выезде





Театральный эфир - завтра перед "Панорамой"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Команда шоу "Макаенка, 9" приступила к съемкам тематического эфира в театре К профессиональному празднику актеров, режиссеров и сценаристов обратились и наши коллеги. Так, команда вечернего шоу "Макаенка, 9" сегодня приступила к съемкам...

К профессиональному празднику актеров, режиссеров и сценаристов обратились и наши коллеги. Так, команда вечернего шоу "Макаенка, 9" сегодня приступила к съемкам тематического эфира не в привычном для себя студийном павильоне, а в театре. Со съемочной площадки наш культурный обозревательТелешоу в четырех действиях. Вместо "шестисотки" - сцена Купаловского. Студийную бутафорию на один эфир променяли на оригинальные декорации из "Павлинки". Именно этим спектаклем здесь открыли порядка 80 театральных сезонов. Сотый не стал исключением. А вот главные действующие персонажи изменились. На площадке работает команда "Макаенка, 9".Арт-фойе. Место, где купаловцы готовятся к выходу на сцену. Сегодня здесь импровизированный съемочный павильон. На плей-бэках, конечно, не национальная классика, а, скорее, театр в лицах. В афише - интервью с художественным руководителем и директором главных драматических подмостков, экскурсия по кулуарам от Павла Харланчука и ASMR-челлендж. Это всего несколько спойлеров из сценария, написанного авторской группой специально под международный праздник.На сцене Купаловского пьесы Макаенка шли 39 сезонов назад. Драматургический пробел заполнил один из сценаристов шоу. Сегодня роль конферансье - за Андреем Макаенком. Образы соведущему подбирали в костюмерных цехах Купаловского.В гримерках народных и заслуженных - музыкальные гости. В эфире "Макаенка, 9" трек, который не прозвучит на "Евровидении", зрители "Беларусь 1" первыми услышат в новой версии. Кстати, дуэт VAL в гостях у шоу не первый раз.Главная героиня телешоу - "Янина". Передвижная телевизионная станция ловит сигнал с 8 камер. В помощь интеллектуальной платформе два стедикама. Минимум дублей - больше импровизации. Пишут "Макаенка, 9" на Энгельса 7 в режиме прямого эфира.С телепавильона уже выезжали на панорамную площадку Троицкого предместья. Так запускали второй сезон шоу "Макаенка, 9". Эксперименты с локациями обещают продолжить.Театральный эфир "Макаенка, 9" науже завтра. Вечернее шоу в субботнем праймтайме перед "Панорамой" в 20:00. Появится тематический выпуск проекта и на официальном YouTube-канале шоу.