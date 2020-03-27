ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Команда шоу "Макаенка, 9" приступила к съемкам тематического эфира в театре

27.03.2020 22:36 — Новости Культуры | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

К профессиональному празднику актеров, режиссеров и сценаристов обратились и наши коллеги. Так, команда вечернего шоу "Макаенка, 9" сегодня приступила к съемкам тематического эфира не в привычном для себя студийном павильоне, а в театре. Со съемочной площадки наш культурный обозреватель Дарья Тарасова.

Телешоу в четырех действиях. Вместо "шестисотки" - сцена Купаловского. Студийную бутафорию на один эфир променяли на оригинальные декорации из "Павлинки". Именно этим спектаклем здесь открыли порядка 80 театральных сезонов. Сотый не стал исключением. А вот главные действующие персонажи изменились. На площадке работает команда "Макаенка, 9". 

Арт-фойе. Место, где купаловцы готовятся к выходу на сцену. Сегодня здесь импровизированный съемочный павильон. На плей-бэках, конечно, не национальная классика, а, скорее, театр в лицах. В афише - интервью с художественным руководителем и директором главных драматических подмостков, экскурсия по кулуарам от Павла Харланчука и ASMR-челлендж. Это всего несколько спойлеров из сценария, написанного авторской группой специально под международный праздник. 

Павел Латушко, гендиректор Национального академического театра имени Янки Купалы: "Мы празднуем вместе с "Беларусь 1", и нам очень важно, чтобы также наши зрители, любители Купаловского театра и не только, а все, кто любит белорусскую культуру, узнали о том, что сегодня настоящий театральный праздник. Это, кстати, исключительное явление, когда действительно телеканал со своей программой выходит на намоленную знаменитую купаловскую сцену". 


В роли конферансье в тематическом выпуске - Андрей Макаенок 


На сцене Купаловского пьесы Макаенка шли 39 сезонов назад. Драматургический пробел заполнил один из сценаристов шоу. Сегодня роль конферансье - за Андреем Макаенком. Образы соведущему подбирали в костюмерных цехах Купаловского.


В гримерках артистов Купаловского - музыкальные гости "Макаенка, 9" 


В гримерках народных и заслуженных - музыкальные гости. В эфире "Макаенка, 9" трек, который не прозвучит на "Евровидении", зрители "Беларусь 1" первыми услышат в новой версии. Кстати, дуэт VAL в гостях у шоу не первый раз. 


Главная героиня шоу - ПТС "Янина" 

Главная героиня телешоу - "Янина". Передвижная телевизионная станция ловит сигнал с 8 камер. В помощь интеллектуальной платформе два стедикама. Минимум дублей - больше импровизации. Пишут "Макаенка, 9" на Энгельса 7 в режиме прямого эфира. 


Шоу "Макаенка, 9" продолжит работать на выезде 


С телепавильона уже выезжали на панорамную площадку Троицкого предместья. Так запускали второй сезон шоу "Макаенка, 9". Эксперименты с локациями обещают продолжить. 

Евгений Перлин, ведущий шоу "Макаенка, 9": "Я сейчас перед съемкой шел по Карла Маркса, встретил директора нашего Национального художественного музея Владимира Прокопцова, и он говорит: "Евгений, видел вашу ПТС. А давайте выпуск у нас снимем". Поэтому, я думаю, что это один з ближайших планов".


Театральный эфир - завтра перед "Панорамой" 


Театральный эфир "Макаенка, 9" на "Беларусь 1" уже завтра. Вечернее шоу в субботнем праймтайме перед "Панорамой" в 20:00. Появится тематический выпуск проекта и на официальном YouTube-канале шоу.  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К профессиональному празднику актеров, режиссеров и сценаристов обратились и наши коллеги. Так, команда вечернего шоу "Макаенка, 9" сегодня приступила к съемкам...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Купаловский показал "Павлинку" онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика