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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Купаловский показал "Павлинку" онлайн Сегодня главная драматическая сцена страны открыла недельную серию показов спектаклей онлайн. Начали с легендарной "Павлинки". В этом году постановка приобрела...

Сегодня главная драматическая сцена страны открыла недельную серию показов спектаклей онлайн. Начали с. В этом году постановка приобрела статус историко-культурной ценности. А теперь ее можно посмотреть не выходя из дома в любой точке мира с мобильного приложения. Мировой показ состоялся при поддержке видеосервиса VOKA TV.В этом году театр отметит вековой юбилей. Генеральный партнер 100-го сезона - компания А1. Именно с ее помощью легендарные постановки Национального академического драматического театра имени Янки Купалы стали доступнее. На протяжении недели Купаловский выложит в сеть сразу несколько своих произведений, которые по праву можно считать классикой. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте театра.