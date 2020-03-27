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Купаловский показал "Павлинку" онлайн
27.03.2020 22:22 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTСегодня главная драматическая сцена страны открыла недельную серию показов спектаклей онлайн. Начали с
В этом году театр отметит вековой юбилей. Генеральный партнер 100-го сезона - компания А1. Именно с ее помощью легендарные постановки Национального академического драматического театра имени Янки Купалы стали доступнее. На протяжении недели Купаловский выложит в сеть сразу несколько своих произведений, которые по праву можно считать классикой. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте театра.
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Сегодня главная драматическая сцена страны открыла недельную серию показов спектаклей онлайн. Начали с легендарной "Павлинки". В этом году постановка приобрела...
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