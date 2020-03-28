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Какими событиями запомнилась эта неделя жителям Гомельского региона

28.03.2020 17:16 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Весенне-полевые работы под знаком безопасности, дебюты музыкальных проектов и полнометражных лент. Такими событиями запомнилась эта неделя жителям Гомельского региона. Подробнее об этом в нашем традиционном дайджесте. 

Рассказывает Анна Ковалева.

На повестке дня - безопасные условия работы. Созданы ли они на сельхозпредприятиях Гомельской области - проверили прокуратура, представители профсоюзов и комитет по труду. Оценку мобильных групп получили комнаты отдыха, бытовые условия, наличие спецодежды, условия хранения техники, удобрений и топлива. Кстати, сейчас особое внимание - к культуре питания и использования сотрудниками дресс-кода. Например, в Добрушском районе комиссии выявили около 80 нарушений разного характера. Основные - отсутствие спецодежды и не всегда удовлетворительные бытовые условия. Каждое сельхозпредприятие получило советы провести работу над ошибками. 
Кстати, сейчас в Полесском регионе объявлен месячник безопасности. В его рамках рейдовые комиссии посетят почти каждое сельхозпредприятие области.

В Беларуси вышел первый полнометражный документальный фильм о национальной природе 

"Большой транзит. Станция Туровский луг". В Беларуси вышел первый полнометражный документальный фильм о национальной природе, подготовленный к показу в кинотеатрах. Лента наполнена уникальными съемками птиц, которых операторы ожидали часами. Съемки велись с ранней весны до поздней осени на заливном лугу Припяти. Именно там во время миграции останавливаются сотни тысяч куликов и уток, чтобы отдохнуть от долгого перелета и продолжить путь на север. В мае там одновременно находится около 300 тысяч птиц. Более 10 лет общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" арендует луг и прилагает все усилия, чтобы его сохранить. Лента открыла цикл из десяти документальных картин о дикой природе Беларуси.

Гомельские музыканты представили необычный проект "Симфосакс"

Это музыкальная программа, в которой соединили разнообразные стилевые направления - от классической до популярной джазовой музыки. Солистом программы выступил Виталий Ямутеев, который играет на всех разновидностях саксофона. Артист в течение долгих лет входил в состав лучшего отечественного джазового коллектива Аpple Tea и является автором оригинальных произведений и аранжировок мировых джазовых композиций. Дебют прошел под руководством дирижеров Мурада Ассуила и Владимира Милютина. 

 
 
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Весенне-полевые работы под знаком безопасности, дебюты музыкальных проектов и полнометражных лент. Такими событиями запомнилась эта неделя жителям Гомельского...
 
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