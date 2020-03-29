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Вечный президент Северной Кореи Ким Ир Сен в Брестской крепости. Архивный фотофакт
29.03.2020 08:26 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Архивную фотографию посещения Брестской крепости делегацией из Северной Кореи во главе с главой КНДР Ким Ир Сеном разместил
Фотография была сделана 27 мая 1984 года. На ней дедушка нынешнего лидера КНДР стоит на фоне монумента «Мужество» возле вечного огня.
Ким Ир Сен прибыл в Брест на особом бронированном поезде со своей кухней в конце мая 1984 года, писал
«Двигался он к уважаемому Константину Устиновичу Черненко (Председатель Президиума Верховного Совета СССР — TUT.BY). А Брест был одним из пунктов его следования — со всеми сопутствующими церемониями пребывания», — пояснил Николай Александров.
Ким Ир Сен — корейский революционер и политический деятель, который основал северокорейское государство и был его фактическим руководителем с 1948 по 1994 годы, пишет
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Ким Ир Сен прибыл в Брест на особом бронированном поезде со своей кухней.
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