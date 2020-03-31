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Умер драматург Леонид Зорин
31.03.2020 11:02 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Драматург Леонид Зорин умер на 96-м году жизни. Об этом
— Он скончался сегодня ночью от остановки сердца. Муж давно и тяжело болел.
Леонид Зорин (настоящая фамилия — Зальцман) родился в 1924 года в Баку, с 1948 года жил в Москве.
Автор около 50 пьес. Самые известные из них «Варшавская мелодия» (1967) и «Покровские ворота» (1974).
Также Зорин принимал участие в работе над сценариями многих фильмов. Среди них — «Человек ниоткуда» (1961, Эльдар Рязанов), «Покровские ворота» (1982, Михаил Козаков), «Царская охота» (1990, Виталий Мельников).
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Драматург Леонид Зорин умер на 96-м году жизни.
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