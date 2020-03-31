|
В Театре кукол в Бресте начали показывать онлайн-спектакли
31.03.2020 09:32 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTОнлайн-спектакли начали показывать и в Театре кукол Бреста. Постановки для зрителей в зале решили отменить до начала апреля. Полная версия спектакля будет доступна один день по ссылке в интернете. Кроме постановок на видео также снимают читки стихов и сказок. Параллельно в театре продолжаются репетиции. Брестский театр кукол считается одним из лучших в стране. Творческий коллектив не раз становился лауреатом престижных театральных премий мира.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Онлайн-спектакли начали показывать и в Театре кукол Бреста. Постановки для зрителей в зале решили отменить до начала апреля. Полная версия спектакля будет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)