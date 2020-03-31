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В Театре кукол в Бресте начали показывать онлайн-спектакли

31.03.2020 09:32 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Онлайн-спектакли начали показывать и в Театре кукол Бреста. Постановки для зрителей в зале решили отменить до начала апреля. Полная версия спектакля будет доступна один день по ссылке в интернете. Кроме постановок на видео также снимают читки стихов и сказок. Параллельно в театре продолжаются репетиции. Брестский театр кукол считается одним из лучших в стране. Творческий коллектив не раз становился лауреатом  престижных театральных премий мира.

 
Теги: Брест
 
 
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Онлайн-спектакли начали показывать и в Театре кукол Бреста. Постановки для зрителей в зале решили отменить до начала апреля. Полная версия спектакля будет...
 
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