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Колокольный звон в Национальном художественном музее
02.04.2020 22:08 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTКонцерт колокольной музыки сегодня прошел в Национальном художественном музее. В зале древнебелорусской культуры установили мобильную звонницу. Оценить ее звучание онлайн сможет каждый. Уже завтра концерт появится на официальном канале YouTube и сайте музея. Как звонит ансамбль столичной школы № 37 и выпускники отделения звонарей Минского духовного училища, можно будет увидеть сразу из трех ракурсов.
Концерт колокольного звона - продолжение проекта "Музей всех Муз"
Перезвон в Национальном художественном - это продолжение проекта "Музей всех Муз", который объединяет выставки и иллюстрационные концерты. Вскоре экспозицию Айвазовского будет сопровождать скрипичный "Шторм" Вивальди.
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Концерт колокольной музыки сегодня прошел в Национальном художественном музее. В зале древнебелорусской культуры установили мобильную звонницу. Оценить ее...
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