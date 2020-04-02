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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минский областной театр кукол "Вертеп" из Молодечно начал транслировать спектакли онлайн Театральное искусство также онлайн. Минский областной театр кукол "Вертеп" из Молодечно начал транслировать спектакли в режиме реального времени. Сегодня можно...

Театральное искусство также онлайн. Минский областной театр кукол "Вертеп" из Молодечно начал транслировать спектакли в режиме реального времени. Сегодня можно было посмотреть "Кошкин дом". Постановка рассчитана на семейный просмотр. Завтра же состоится трансляция спектакля "Конек-горбунок". А в субботу онлайн-зрители смогут увидеть сказку "Волшебная дудка". Все трансляции начинаются в 12:00.