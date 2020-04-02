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Минский областной театр кукол "Вертеп" из Молодечно начал транслировать спектакли онлайн
02.04.2020 19:20 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTТеатральное искусство также онлайн. Минский областной театр кукол "Вертеп" из Молодечно начал транслировать спектакли в режиме реального времени. Сегодня можно было посмотреть "Кошкин дом". Постановка рассчитана на семейный просмотр. Завтра же состоится трансляция спектакля "Конек-горбунок". А в субботу онлайн-зрители смогут увидеть сказку "Волшебная дудка". Все трансляции начинаются в 12:00.
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Театральное искусство также онлайн. Минский областной театр кукол "Вертеп" из Молодечно начал транслировать спектакли в режиме реального времени. Сегодня можно...
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