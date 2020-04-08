Эти люди изменили Минск. Посмотрите, как выглядели самые влиятельные руководители города разных веков

Источник материала: Tut.by

Портреты шести исторических личностей, с которыми связана история белорусской столицы, разместили в здании Минской городской ратуши, пишет «Звязда».

Глеб Менский. Изображение: zviazda.by

Это первый менский князь Глеб (1101−1119) — сын Всеслава Чародея, при котором княжество стало самостоятельным.

Менский кастелян Ян Глебович, который служил в городе в 1571 по 1581 годах. При нем появился Верхний город. В то же время в Менске создается высший апелляционный суд, и город становится одной из столиц трибунала ВКЛ.

Кшиштоф Станислав Завиша, который служил минским воеводой в 1720—1721 годах. Он оставил дневник, в котором описал все политические интриги своего времени. Завиша происходил из рода местных «олигархов», которые держали менское староство. Именно он привез в город один из тогдашних символов Менска — мощи святого Фелициана, который считался покровителем города и в честь которого был организован праздник с ярмарками, торжественными процессиями и фейерверками.

Губернатор Минска и Минской губернии Захарий Корнеев (1796−1806) разработал генеральный план для города.

Захар Корнеев. Изображение: zviazda.by

При нем стали сносить старые городские укрепления и крепостные валы (это было характерно и для других европейских городов), улица Захарьевская (нынешняя Советская и проспект Независимости до ЦУМа) стала главной в городе. В Минске появилась гимназия и парк (теперешний парк Горького).

Меньшую память оставил после себя губернатор Минской губернии Викентий Гечан-Гечевич (1818−1828).

Наконец, шестым героем стал городской голова Кароль Гуттен-Чапский (1890−1901). В немалой степени благодаря его усилиям отсталое губернское место на стыке веков превратилось в передовой европейский город. При нем в городе появился драмтеатр, первая городская библиотека, электричество.

Карл Гутен-Чапский. Изображение: zviazda.by

Авторы картин — художники Владимир Толстик, Владимир Зинкевич и Владимир Гончарук. Портреты созданы в технике росписи по левкасу.