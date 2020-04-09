ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Былую королевскую роскошь воссоздают во дворце Пусловских в Коссово

09.04.2020 22:12 — Новости Культуры | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

О богатом убранстве резиденции слагали легенды. В замке было 100 комнат, а в полу, в аквариуме, плавали рыбы. Сейчас в замке начали реставрировать интерьеры. Как и в XIX веке, огромные залы украшают лепниной с позолотой и обставляют комнаты антиквариатом. Мария Тройнич окунулась в эпоху барокко.

Цветные витражи и стены с позолотой: в резиденции Пусловских возрождают былое величие

200 лет назад здесь устраивали пышные балы и принимали знатных господ. Встречал гостей великолепный сад. 
Огромный дворец в Коссово начали возводить в 1838 году. На стройку ушло 14 лет. Всего в замке было 100 комнат, разделенных по цветам. В черной, например, играли в карты. Легенда гласит, что в одном из залов в полу был аквариум: роскошь  даже по сегодняшним меркам. Как жили Пусловские, можно представить по артефактам. В витринах выставили золоченую лепнину, украшения, стеклянные флакончики от духов и другие предметы, найденные во время реставрации. Кроме того, сохранилось несколько фотографий старинных интерьеров. 

Роскошные интерьеры реставрируют в Коссово

Как и в XIX  веке, стены и потолки замка расписывают сусальным золотом. А все двери и окна сделаны из натурального дерева.
Чтобы обойти все помещения дворца, нужно больше часа. Королевская роскошь присуща не только внутреннему убранству. Замок находится на холме, с него открывается потрясающий вид на озеро.  Чтобы насладиться красотой ландшафта могли все желающие, в замке построят обзорный лифт. Также гостям предложат пожить по-королевски: в бывших графских спальнях открыли гостиницу. Номера обставили антикварной мебелью и аксессуарами. 
Скоро во дворце снова зазвучит музыка и будут танцы. В июле здесь планируют устроить бал-маскарад. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О богатом убранстве резиденции слагали легенды. В замке было 100 комнат, а в полу, в аквариуме, плавали рыбы. Сейчас в замке начали реставрировать интерьеры. Как и в XIX...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Древняя Троя: как авантюрист Генрих Шлиман вошел в историю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика