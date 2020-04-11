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Гомель в Instagram: топ-10 крутых снимков недели

11.04.2020 09:14 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Гомеле и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #gomeltut!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lex Shi (@lex_shi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Игорь Fabian (@fabian_photo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vsevolod (@vsevolod_jan)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Foto_Vlad (@valdiss123)

 
Теги: Гомель
 
 
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Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #gomeltut!
 
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