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В Индонезии проснулся вулкан Анак-Кракатау

12.04.2020 14:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла и дыма высотой в полкилометра. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Jakarta Post.


Изображение: CCTV Asia Pacific / twitter.com

В Национальном агентстве по противодействию стихийным бедствиям рассказали, что извержение продолжалось с вечера пятницы, 10 апреля, до утра субботы, 11 апреля.

По словам местных жителей, пепел достиг островов, расположенных в нескольких десятках километров от вулкана.

Анак-Кракатау находится на необитаемом острове. Ближайшая к нему населенная местность — провинция Лампунг. После извержения жители береговой части Лампунга эвакуировались в горы.

В 2018 году извержение данного вулкана вызвало оползень и цунами, в результате чего погибли по меньшей мере 430 человек.

Извержение Анак-Кракатау в 1883 году считается одним из самых мощных в истории человечества. Тогда было вызвано цунами, жертвами которого стали более 36 тысяч человек.

 
 
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По словам местных жителей, пепел достиг островов, расположенных в нескольких десятках километров от вулкана.
 
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